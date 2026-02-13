Murciélagos en Valle del Cauca: ¿qué está pasando? CVC pide no estigmatizarlos

En Colombia hay 222 especies de murciélagos. Foto: Laura Obando

En el Valle del Cauca ha generado confusión la presencia de murciélagos durante el día en varios municipios. En un comunicado, la Secretaría de Salud del Valle pidió a la ciudadanía estar “atenta a comportamientos inusuales de estos animales durante el día, evitar su contacto y vacunar a los animales contra la rabia”. Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) señaló que es falso afirmar que “un murciélago que tenga actividad diurna tiene rabia” y llamó a no estigmatizarlos.

La situación se originó luego de que en redes sociales circularan varios videos en los que, al parecer, se observaban grupos de murciélagos volando durante el día en algunas zonas de Cali y otros municipios del departamento. A partir de estas imágenes comenzaron a difundirse rumores sobre una posible alerta epidemiológica, principalmente en lugares como el Zoológico de Cali o parques públicos.

La confusión aumentó tras un comunicado de la Secretaría de Salud del Valle, en el que la secretaria María Cristina Lesmes sugirió que “hay fauna silvestre que puede estar contaminada por rabia, que se transmite de animal a animal y del transmisor al ser humano. Un animal que puede transmitir la rabia es el murciélago, y ahí quiero dar una alerta: el murciélago es un animal nocturno; si vuela de día, algo raro tiene”.

Lesmes también afirmó que “hay murciélagos que se alimentan de sangre y pueden picar, por ejemplo, a una vaca, a un ternero o a un caballo, y estos animales pueden enfermar de rabia”. A esto añadió un mensaje dirigido a la ciudadanía: “el mensaje es claro: un murciélago que vuele de día o que se encuentre en el suelo es un animal enfermo y no debe tocarse”.

Estas declaraciones fueron desmentidas por la CVC, que a través de su página web dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y reiteró el llamado a no estigmatizar a los murciélagos en relación con el virus de la rabia.

Reisa Valencia Daza, bióloga de la Dirección de Gestión Ambiental de la CVC, explicó que el hecho de que estos animales estén asociados como transmisores del virus no significa que todos los individuos lo sean. “Solo un pequeño porcentaje en poblaciones silvestres porta el virus”, señaló.

Sobre las razones que explican su comportamiento diurno, la bióloga indicó que pueden ser varias y reiteró que no es cierto que un murciélago que tenga actividad durante el día esté enfermo de rabia. Entre los factores que pueden provocar este comportamiento, menciono la alteración de sus refugios, ruidos estridentes o la búsqueda de un lugar más adecuado para resguardarse.

Otra de las afirmaciones que aclaró la bióloga está relacionada con la alimentación de estos animales, en particular de las especies hematófagas, es decir, aquellas que se alimentan de sangre. Al respecto, explicó que la rabia se transmite por contacto directo con un animal portador del virus, a través de la saliva, mordeduras o arañazos de murciélagos infectados. Por eso, recomendó acudir al médico en caso de cualquier accidente con estos animales.

Para evitar este tipo de situaciones, entonces, desde la autoridad ambiental insisten en evitar el contacto con murciélagos y actuar con precaución si se encuentra algún ejemplar. Como ocurre con cualquier animal silvestre, no se debe manipular. En caso de ser necesario, se recomienda contactar a las autoridades competentes.

“Lo mejor es comunicarse directamente con las autoridades ambientales de su municipio. En la zona urbana de Cali, con el DAGMA, y en la zona rural, con las líneas de atención de la CVC”, indicó Valencia Daza.

Desde el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia (PCMCo) hicieron un llamado a las instituciones para llevar a cabo un trabajo de manera conjunta con especialistas en estos animales, pues, a sus ojos, “pueden brindar información clara, responsable y evitar mensajes que puedan deshacer años de trabajo en conservación”.

La importancia biológica de los murciélagos

Colombia es el segundo país con mayor diversidad de murciélagos en el mundo. Carmen Rebolledo Contreras, bióloga de la Universidad del Atlántico, ha señalado en sus investigaciones que “este grupo taxonómico no es tan querido por las personas debido a los mitos que lo rodean, pero siempre ha sido parte de nuestro contexto”.

En el mundo existen cerca de 3.200 especies de murciélagos, de las cuales solo tres son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre. Las demás consumen insectos, frutas, néctar y otros animales. En Colombia se han registrado 222 especies, y solo una de ellas es hematófaga.

Además, los murciélagos cumplen funciones ecológicas esenciales, como el control de insectos, la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otros animales, incluidos insectos transmisores de enfermedades.

“Muchas de las plantas que nos dan alimento dependen de la polinización o dispersión que realizan los murciélagos. Entre estas se encuentran el aguacate, el banano, el tomate, la guayaba y el cacao, entre muchas otras”, explicó a Corpoboyacá Nohora Pérez Castillo, bióloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y experta en investigación sobre redes de dispersión de semillas en murciélagos.

