ANLA otorga viabilidad ambiental para subestación energética en Bolívar

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó viabilidad ambiental para el diseño y construcción de la Nueva Subestación Carreto 500 kV y Líneas de Transmisión Asociadas, un proyecto que de acuerdo con Celsia, la empresa encargada de la construcción, es importante para la generación de energía en el Caribe.

La ANLA explicó que la obra estará ubicada en el municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, sobre un área de 11,66 hectáreas. “El área de influencia definitiva para el componente socioeconómico incluye la vereda La María y los sectores El Roble, Naranjal, Botijuela, Manizales y La María”, informó la entidad.

Con esta decisión, la autoridad ambiental aprueba el Plan de Compensación Ambiental, que, según mencionan, contempla acciones de preservación y restauración ecológica en áreas equivalentes, así como la participación de comunidades locales en procesos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales”.

En un comunicado emitido por Celsia, en febrero de 2024, cuando la empresa ganó la convocatoria para construir la subestación, Julián Cadavid, líder de Transmisión y Distribución de la empresa del Grupo Argos, aseguró que el proyecto “expande la capacidad del sistema de transmisión de la costa, en especial para el sur de Bolívar, y acogerá nuevas conexiones de granjas solares de gran tamaño. También mejorará la confiabilidad del suministro de energía para los pobladores de la zona”.

La obra contempla la construcción de una línea doble circuito 500 kilovoltios (Kv) de aproximadamente 800 metros, desde la Nueva Subestación Carreto hasta la línea existente Chinú–Sabanalarga 500 kV, que incluye un enlace de fibra óptica. Los sistemas que utilizan 500 kV se clasifican como extra alta tensión y son fundamentales para transportar electricidad desde las plantas de generación hasta las subestaciones, donde se reduce el voltaje para su distribución a los usuarios finales.

