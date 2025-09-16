Declaran calamidad pública por planta invasora en Ciénaga Grande de Santa Marta

Las comunidades palafíticas son las más afectadas por esta situación. Foto: Sergio Silva Numa

La Alcaldía de Sitionuevo, en Magdalena, declaró calamidad pública en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista, debido a la “grave emergencia ambiental y sanitaria” ocasionada por la proliferación de Hydrilla verticillata, una planta acuática invasora que empezó a crecer en el fondo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los complejos de lagunas más relevantes del país.

De acuerdo con la alcaldía, la situación ha afectado a más de 700 hectáreas de espejo de agua, bloqueando los canales de transporte fluvial, generando pérdida de oxígeno en el ecosistema, mortandad de peces, malos olores y deterioro de la calidad del agua, “lo que construye una grave riesgo sanitario para las comunidades palafíticas”, se lee en el decreto expedido por la alcaldía.

Las autoridades locales informaron que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) está trabajando en la formulación de un Plan de Acción Específico con medidas inmediatas de control ambiental, atención sanitaria, abastecimiento de agua, y acciones de recuperación económica. La calamidad pública será de seis meses que podrían ser prorrogables en caso de que la emergencia persista.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente Hydrilla verticillata ha sido catalogada como invasora en más de 40 países, y “viene generando alertas desde octubre de 2024 por su rápida expansión en la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano”.

La entidad cree que la planta pudo haber llegado al país debido a su uso en cultivos de acuario, pero se ha dispersado en zonas cálidas, por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Como contamos en esta nota, otra hipótesis es el incremento de los dragados que se hacen en unos caños para que llegue agua dulce de la ciénaga.

La Alcaldía de Sitionuevo dice que la emergencia producida por la presencia de esta planta supera la capacidad operativa, técnica y financiera del municipio.

