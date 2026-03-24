ANLA otorgó licencia ambiental a Parque Eólico Sirius, ubicado entre La Guajira y Cesar

(Imagen de referencia). El proyecto contempla la instalación de 24 aerogeneradores. Foto: Andrés Díaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 24 de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que otorgó licencia ambiental al proyecto Parque Eólico Sirius, que en su fase operativa espera aportar 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional.

(Puede leer: El parque eólico que da viento a favor para la transición energética en La Guajira)

Aunque en el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la noticia la ANLA no menciona la empresa detrás del proyecto, se trata de Celsia, filial de Grupo Argos, que el año pasado adquirió el proyecto que inició Mainstream Renewable Power.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de 24 aerogeneradores y la infraestructura necesaria para su funcionamiento dentro de un área aproximada de 290,8 hectáreas, entre un corregimiento y dos veredas de San Juan del Cesar (La Guajira) y un corregimiento de Valledupar (Cesar).

(Le puede interesar: Este sería el manatí más viejo de la historia. Vive en un parque marino de Florida)

Entre la infraestructura necesaria para su funcionamiento, se incluyen plataformas de montaje, subestación elevadora, campamentos de obra, planta de hormigón y zonas de disposición de materiales.

Para la fase de construcción y operación, el proyecto contempla obras complementarias como la adecuación de cerca de 6,4 kilómetros de vías existentes y la construcción de aproximadamente 25,5 kilómetros de accesos internos.

(También puede leer: En el Meta: “Allá está Helena”)

“Como parte del proyecto, también se evaluó la demanda y uso de recursos naturales, incluyendo permisos para aprovechamiento forestal y la ejecución de obras de ocupación de cauce, necesarios para la construcción de accesos y otras actividades asociadas al parque”.

Durante este gobierno, finalizó la ANLA, se han otorgado 45 licencias ambientales para energías limpias y líneas de transmisión, más del doble de las 21 aprobadas por el gobierno anterior.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜