Este sería el manatí más viejo de la historia. Vive en un parque marino de Florida

Se ha verificado que un manatí del Caribe ( Trichechus manatus ) llamado Romeo, que tiene al menos 71 años en 2026, es el manatí más viejo de la historia. /Guinness World Records Foto: /Guinness World Records

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En el parque marino Gulfarium, ubicado en la Florida, Estados Unidos, está el manatí del Caribe (Trichechus manatus) más viejo del mundo. Se trata de Romeo, un ejemplar que, al parecer, tiene 71 años y que vive en este parque desde junio de 2025.

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De acuerdo con la entidad, Romeo nació en estado salvaje, por lo que no se sabe con precisión su fecha de nacimiento. Sin embargo, en los registros está escrito que fue encontrado en una de las playas de Miami en 1957 y que se trataba de un individuo subadulto, es decir, que su edad podría oscilar entre los dos y cinco años.

En esos primeros años de vida, Romeo (quien se llamaba al comienzo Big Bull) llegó al Miami Seaquarium, donde convivió con una manatí hembra (llamada inicialmente Mabel y que fue rebautizada como Julieta), con quien tuvo nueve crías.

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“Se cree que su primera cría, Lorelei, nacida el 3 de mayo de 1975, fue el primer manatí concebido y nacido bajo cuidado humano”, describe el parque en un comunicado.

Julieta y Romeo vivieron en Miami hasta finales de 2023, cuando, bajo supervisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, fueron trasladados al Zoo Tampa, donde estuvieron provisionalmente durante un año largo. Allí, en 2024, Julieta murió a los 65 años.

Luego, Romero fue trasladado en junio de 2025 al Gulfarium, en la Florida. “Ha sido descrito como un gigante tranquilo y gentil. Le encanta pastar en los comederos de lechuga que se encuentran en el fondo de su hábitat, conocido como Manatee Cove”, añade la entidad.

También describen que este ejemplar duerme la “siesta puntualmente a las 2:00 p.m. cerca de su roca favorita, a menudo acurrucado con su mejor amigo Lil Joe (un vivaz manatí de 37 años)”. Entre sus comidas favoritas están la lechuga romana, las manzanas y los trozos pequeños de batata.

Los funcionarios del parque explican que no es raro que los manatíes vivan hasta los 60 años; sin embargo, aclaran que su esperanza de vida más común oscila entre los 30 y los 40 años. Antes de Romeo, el manatí más longevo reconocido por el parque era Snooty, que nació el 21 de julio de 1948 y murió a los 69 años.

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“A veces hay que rescatarlos una segunda o incluso una tercera vez, y en ese momento pueden quedar sujetos a condiciones que les impiden ser liberados y convertirse en grandes embajadores de su especie, como lo ha sido Romeo durante unos 70 años”, dice en el comunicado Patrick Berry, funcionario del Gulfarium.

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