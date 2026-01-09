Así estará el clima en Colombia durante el primer puente festivo de 2026

En el archipiélago de San Andrés se espera un clima seco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El primer puente festivo de este año en Colombia, correspondiente al famoso puente de Reyes, estará marcado por lo que muchos llamarían un “buen clima”, especialmente, por quienes aprovechan este tiempo para disfrutar de sus vacaciones. A través de un boletín, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 10 al 12 de enero.

Según la entidad, en estos días se espera que las lluvias y la nubosidad se concentren sobre gran parte de las regiones Pacífica y Amazonía, así como en sectores dispersos del occidente y norte de la región Andina y el extremo sur del Caribe. Sin embargo, en varios departamentos se esperan condiciones secas.

Para el sábado, 10 de enero, el Ideam dice que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera escasa nubosidad, con predominio de tiempo seco, mientras que, en Chocó, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada, pronostican las lluvias más significativas.

El domingo, 11 de enero, es posible que aumenten las lluvias, e incluso se registre posible actividad eléctrica en el sur del país, incluyendo los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. “En la región insular del Caribe se espera nubosidad dispersa, con predominio de tiempo seco de manera generalizada”, dice el Ideam.

En el último día del puente festivo, el 12 de enero, la entidad dice que se pronostica una disminución en las lluvias para la región Pacífica, pero puede que se registren algunas precipitaciones fuertes hacia el suroriente del departamento del Chocó y centro de Nariño. Las lluvias de menor intensidad o duración se prevén en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles lloviznas leves o intermitentes con nubosidad variada.

Para la capital del país, se espera un inicio de fin de semana con probabilidad de lluvias, especialmente durante el día sábado. Posteriormente, se pronostican condiciones mayormente secas para el domingo y el lunes en Bogotá.

