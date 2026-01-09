¿“Tormenta negra” este fin de semana? El Ideam desmiente información que circula en redes

Imagen de referencia. En los últimos días se han registrado lluvias en el país, pero no se ha hecho ninguna alerta por tormenta, como se asegura en medios y redes sociales. Foto: IDT

En las últimas horas, ha circulado información en redes sociales y medios de comunicación, como Pulzo y Burbuja Política, sobre una supuesta “tormenta negra” que ocurriría durante este fin de semana en Colombia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aclaró que esta información es falsa y que no ocurrirá ninguna tormenta durante el fin de semana del 9 al 12 de enero en Colombia. Además, aclaró que la información publicada no fue emitida por el instituto, algo que se ha asegurado en medios y redes sociales.

La entidad “no ha emitido ningún comunicado, boletín, alerta ni información oficial, a través de sus canales institucionales, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada “tormenta negra” en el país durante el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026″, según explicó en un comunicado.

Además, aclararon que la afirmación de una supuesta tormenta no tiene ningún sustento técnico ni científico, pues no se ha reportado ninguna alerta de este tipo en los sistemas de monitoreo meteorológico.

“El Ideam rechaza de manera categórica la difusión de contenidos a nombre del instituto, no verificados, que puedan generar alarma, confusión o desinformación en la población. El Instituto reitera su compromiso de brindar información oportuna, confiable y oficial sobre las condiciones meteorológicas, climáticas y ambientales del país, la cual se divulga exclusivamente a través de sus canales de comunicación oficiales y autorizados”, añadió.

Adicionalmente, el Ideam hizo un llamado a la ciudadanía y medios de comunicación o no difundir información falsa y a verificar por medio de sus canales oficiales la información que publican.

El Instituto publica diariamente en su página web y sus redes sociales un pronóstico del tiempo para el día, en el que se detallan las condiciones meteorológicas para las siguientes 24 horas y se avisa de posibles alertas relacionadas con estas.

Además, los viernes en la tarde, el Ideam publica un pronóstico del tiempo para el fin de semana, en el que se resumen los posibles eventos meteorológicos que ocurrirán durante esos días, también elevando alertas cuando las hay.

