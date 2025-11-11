Así estará el clima este martes en las principales ciudades de Colombia

En Bogotá la temperatura puede alcanzar los 20 °C. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para esta martes, 11 de noviembre. Según la entidad, para hoy se esperan lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

A nivel departamental, las lluvias más fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en gran parte del Caribe, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Santanderes, norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, sur del Huila, Vichada, Arauca, Meta, y en las zonas del piedemonte llanero y amazónico.

En el caso de Bogotá, durante la mañana el Ideam pronostica condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. En horas de la tarde, se estiman precipitaciones ligeras en el norte y occidente de la capital, en sectores de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Usaquén. Para la noche, se prevé lloviznas y lluvias ligeras en el norte y centro de la ciudad, en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y Engativá.

En otras ciudades, como Barranquilla se prevé cielo nublado y lluvias de carácter intermitente a lo largo de la jornada. En Cartagena no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante la mañana y tarde.

En el caso de Medellín se esperan lluvias, especialmente, en la tarde y primeras horas de la noche. Por su parte, en Tunja, predominarán condiciones de tiempo seco con nubosidad variable a lo largo del día; aunque, no se descartan lloviznas en la tarde.

En Bucaramanga también es posible que se registren lluvias en horas de la tarde, al igual que en Cali.

