250 millones de personas se desplazaron en los últimos 10 años por el clima

Mientras en Belén, una ciudad amazónica de Brasil, empezó oficialmente la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó un informe sobre las personas que han tenido que desplazarse por cuenta de las inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático.

La principal conclusión del documento, presentado este lunes 10 de noviembre, apunta a que los desastres relacionados con el clima han causado 250 millones de desplazamientos internos en los últimos diez años. Para dimensionarlo de otra manera, esto corresponde a que 67.000 personas se desplacen diariamente.

El informe también incluye datos de los 117 millones de personas que en los últimos diez años, para mediados de 2025, se tuvieron que desplazar por la guerra, la violencia y la persecución. El 75 % de esos 117 millones viven en países que se enfrentan a una exposición alta o extrema a los riesgos relacionados con el clima, señala el documento.

“Ya se trate de las inundaciones que azotan Sudán del Sur y Brasil, las olas de calor sin precedentes en Kenia y Pakistán o la escasez de agua en Chad y Etiopía, las condiciones meteorológicas extremas están llevando al límite a comunidades que ya de por sí son frágiles”, explicaron los autores del texto.

Por su parte, Filippo Grandi, responsable de ACNUR, aseguró que las “las condiciones meteorológicas extremas están poniendo en mayor peligro la seguridad de las personas; están interrumpiendo el acceso a los servicios esenciales, destruyendo hogares y medios de vida y obligando a las familias —muchas de las cuales ya han huido de la violencia— a huir una vez más".

Hacia futuro el panorama no es alentador. Para 2050, los campos de refugiados más calurosos podrían enfrentar casi 200 días de estrés término extremo al año, lo que supondría graves riesgos para la salud y la supervivencia de las personas, agrega el informe.

“Es probable que muchos de estos lugares se vuelvan inhabitables debido a la combinación mortal de calor extremo y alta humedad”, apuntó la ACNUR.

Desde Brasil, donde participa de la COP30, Grandi, el responsable de la ACNUR, resaltó que “los recortes de financiación están limitando gravemente nuestra capacidad para proteger a los refugiados y a las familias desplazadas de los efectos del clima extremo”.

