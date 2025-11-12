Así estará el clima este miércoles, según el pronóstico del Ideam

Durante la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, se han registrado lluvias en algunos sectores del país. Foto: El Espectador - José Vargas

Este miércoles, 12 de noviembre, inició con lluvias varios sectores del país. Según el Ideam, en Chocó, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, sur de Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima y sur de Amazonas, se han registrado precipitaciones que se pueden mantener durante el día en varios de estos departamentos.

De acuerdo con el pronóstico del clima del Ideam, las lluvias de mayor consideración para este miércoles son posibles en Antioquia, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, sectores de Santander, Norte de Santander, Nariño, Cauca, occidente del Valle del Cauca, Amazonas y Vichada, al igual que, en el sur de Magdalena, sur de Bolívar y del Cesar.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo nublado con probables lluvias fuertes.

En casi todas las ciudades principales del país se esperan lluvias en horas de la tarde y noche. Sin embargo, tanto en Barranquilla como en Cartagena, el Ideam pronostica tiempo seco en la mañana, mientras que en Medellín, Bucaramanga y Cali, se espera cielo mayormente nublado durante el día.

Para el caso de Bogotá, en la mañana “se anticipan condiciones secas en la ciudad, con nubosidad variable y cortos intervalos de sol”, afirma el Ideam. En la tarde, las condiciones pueden variar, pues son probables lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en sectores de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En el resto de la ciudad no se descartan lloviznas esporádicas.

En las primeras horas de la noche, es posible que se mantengan estas condiciones en la capital del país, con lluvias ligeras en Suba, Engativá y Usaquén, y lloviznas intermitentes en las demás zonas de la ciudad.

