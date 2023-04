Así se movilizan las autoridades en la zona de amenaza del Ruiz

Una mujer observa a funcionarios de la UGR (Unidad de Gestión del Riesgo) que pegan stickers tras un censo para los habitantes de las fincas de la rivera del río Chinchiná, por donde bajaría el deshielo ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. EFE/ John Jairo Bonilla Foto: EFE - John Jairo Bonilla

Desde el pasado 30 de marzo, cuando el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó la alerta en el volcán Nevado del Ruiz de amarilla a naranja, ha circulado información -mucha de ella falsa- sobre la situación. Hace unos días empezó a compartirse un audio por redes sociales, en donde un hombre manifiesta que recogió “a un señor que es geólogo y que está en el equipo que le está haciendo monitoreo al volcán Nevado del Ruiz”. Según la persona que envió el mensaje de voz, el “geólogo” le dijo que la erupción del volcán es “inminente” y que, “como van las cosas, entre cinco y siete días, en el mejor de los casos, porque puede ser antes, el volcán va a explotar”.

El SGC desmintió el mensaje, recordando que es científicamente imposible predecir cuándo un volcán hará erupción, si la hace. La erupción, en ese sentido, no es “inminente” y, de hecho, se espera que la alerta naranja en el Ruiz se mantenga por varias semanas. Según el último reporte del SGC para este pasado viernes, se habían registrado alrededor de 1.500 sismos. La cantidad, así como la profundidad en la que se presentan, son dos de los parámetros que la entidad utiliza para evaluar el nivel de actividad del volcán. Aunque, nuevamente, es imposible predecir cuándo ocurrirá una erupción, generalmente son indicadores de la estabilidad del volcán.

John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio, informó que el pasado 6 de abril se presentaron menos sismos que en días anteriores, pero esto no es una señal de que la actividad del nevado está disminuyendo. Para determinar eso se deben evaluar otros indicadores. Por ejemplo, la profundidad de los sismos (que fue menor) y anomalías térmicas en el fondo del cráter. “Se detectaron anomalías que no se detectaban hace cinco años. Esto indica que el volcán sigue muy inestable”, indicó Londoño. “No importa que el número de sismos baje, hay otros patrones que permiten indicar que el volcán sigue muy inestable, por eso es importante seguir las recomendaciones de las autoridades, tomar las acciones necesarias que tienen con todo lo relacionado con la gestión del riesgo, en particular con la preparación y hacer caso omiso de información falsa”. (También puede leer: Así está hoy el volcán Nevado del Ruíz: alerta naranja se mantendrá varias semanas)

Pero, ¿qué significa que haya una alerta naranja en este momento? ¿Qué medidas están tomando las autoridades regionales? Y, ¿qué protocolo se implementaría si, efectivamente, se presenta una erupción?

Según el SGC, la alerta naranja quiere decir que es probable que en días o semanas el volcán haga una erupción mayor a las que ha hecho en la última década; sin embargo, también es posible que la alerta “baje” a amarillo, en caso de que disminuyan los sismos y movimientos. Para que se retorne a nivel amarillo “se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias” que permitan concluir una posible disminución de actividad en el volcán. En 2012 esto fue lo que sucedió, justamente: la actividad del volcán cambió de nivel naranja a amarillo, después de un poco más de un mes.

El Servicio Geológico Colombiano explica que para que se presente una erupción mayor a las de los últimos 10 años, y haya una alerta roja, “el magma debe alcanzar ciertos niveles de superficialidad, dándose también condiciones termodinámicas y físico-químicas”. Si no, el magma se puede quedar mucho más abajo, como sucede desde hace ocho años. La evolución de este proceso es lo que es, en gran parte, impredecible.

Y aunque determinar el momento de la erupción no es posible, el monitoreo volcánico que realiza el SGC sí les permite saber cuándo entra en erupción el Nevado del Ruiz, sin necesidad de contar con una confirmación audiovisual. Una vez se reciben los primeros reportes que indicarían una erupción, la entidad se demoraría entre 10 y 15 minutos en confirmarlo. (Le puede interesar: Estas son las recomendaciones de salud por alerta naranja en el Nevado del Ruiz)

Una vez se confirma una erupción, los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja de los departamentos de Caldas y Tolima, así como coordinadores de las Unidades de Gestión del Riesgo de Risaralda, Caldas y Tolima reciben la información en un plazo de dos minutos.

¿Cómo serían las evacuaciones?

Aunque no es posible determinar qué tipo de erupción se podría presentar, el SGC explicó que el Nevado del Ruiz es un volcán de tipo explosivo, lo que quiere decir que “sus erupciones implican el fracturamiento de roca y la expulsión de esta junto a gases y fluidos a altas velocidades y temperaturas”. En el caso de una erupción grande, las principales problemáticas serían la caída de ceniza y la formación de flujos de lodo que afectarían todos los ríos que nacen en el volcán.

Según una evaluación del Servicio Geológico Colombiano, hay 57.000 personas expuestas a una amenaza alta en caso de que el volcán Nevado del Ruiz haga erupción. Más de 42.000 son población rural dispersa, mientras que el resto vive en cabeceras municipales y centros poblados.

Ese número de personas, en municipios como Villamaría (Caldas) y Casabianca, Herveo, Murillo y Villahermosa (Tolima), se refiere a la cantidad de habitantes que tendrían que ser evacuados de la zona en caso de una erupción. De hecho, en Murillo se registró llegada de ceniza el pasado 6 de abril. La pasada semana el presidente Gustavo Petro pidió que se adelantara la evacuación de 2.500 familias que están en las zonas más altas del nevado. (Puede ver: Nevado del Ruiz: el dilema de los campesinos de evacuar o salvar a sus animales)

En el caso de municipios como Herveo o Casabianca, ya se identificaron veredas que deben ser evacuadas y en Casabianca tres familias se fueron voluntariamente. El gobierno de Tolima está trabajando para mantener campañas de pedagogía y sensibilización en los cuatro municipios priorizados, para invitar a las personas a evacuar. Se entregaron kits de ayuda a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que incluyen medicamentos, camillas, tanques de agua y gafas para facilitar la vista en caso de que se presente ceniza, entre otros.

La Policía Nacional mantiene acompañamiento con más de 100 policías en estos cuatro municipios de mayor riesgo. Su objetivo es acompañar al gobierno local para ayudar a comunicar la importancia de la evacuación en estos lugares.

En Risaralda, el gobernador Víctor Manuel Tamayo, informó que se ordenó la evacuación de familias ubicadas dentro del perímetro de los 15 kilómetros aledaños al volcán. “Se ha ordenado la evacuación de las familias que están allí, son cinco de Santa Rosa. La orden perentoria es la evacuación, obviamente proporcionando las condiciones para que esas familias tengan un sitio digno donde permanecer mientras pasa la emergencia. Igual sucede en Pereira, son 11 familias”, indicó.

Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pidió a los habitantes de las zonas de riesgo que atiendan las recomendaciones de evacuación, pues algunas de ellas se han negado a hacerlo justificando el cuidado de los animales y de sus hogares. (Le puede interesar: “Tenemos listo un decreto de calamidad”: Gobierno sobre Nevado del Ruiz)

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, agregó, hará el acompañamiento cuando haya niños involucrados. Aunque aseguró que el Gobierno no obligará a nadie a hacerlo, sí se pone a disposición para cuidar a los menores mientras la emergencia en el volcán se reduce.

Su mensaje general, en todo caso, es: “Piensen en mover a su familia, a evacuarla preventivamente. No se queden allá, y menos en un momento en el que no puedan reaccionar”.