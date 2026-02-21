Atención: el Ideam prevé aumento de lluvias y del nivel del río Sinú desde este domingo

A principios de este mes se presentó una emergencia en Córdoba por las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en el territorio. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, ante una línea de inestabilidad en el mar Caribe, asociada indirectamente a un nuevo frente frío, se prevé que las lluvias aumenten durante los días 22, 23 y 24 de febrero en distintos sectores de la región Caribe, incluida la cuenca alta del río Sinú.

En consecuencia, advirtió, podrían registrarse incrementos significativos en los niveles del río, así como posibles desbordamientos en zonas con rompederos activos y en áreas históricamente vulnerables.

Puntualmente, a partir del 23 de febrero habría una tendencia predominante al ascenso en los niveles del río, que se podría mantener en días posteriores. La entidad recomendó a las autoridades y comunidades ribereñas estar atentas a la evolución de los niveles de los afluentes, además de consultar los comunicados oficiales de las autoridades, con el fin de prevenir los riesgos.

“Si bien los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios del mes, persiste el riesgo de inundaciones en sectores ribereños, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y un seguimiento constante”, subrayó el Ideam.

Además, sugirió especial atención en los municipios de Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba, mientras que, en Antioquia, se refirió a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.

Ante este panorama, el instituto hizo una serie de recomendaciones específicas:

Realizar seguimiento permanente a rompederos y puntos recientes de desborde.

A los Consejos Departamentales y Municipales, así como a las autoridades ambientales regionales y locales: mantener activos los planes de prevención y atención ante inundaciones.

A la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones: consultar con Capitanía de Puerto y los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), especialmente durante los días mencionados, debido a posibles restricciones de seguridad en la navegación asociadas a niveles elevados.

Como referencia de áreas potencialmente afectadas, se sugiere emplear las capas de extensión de inundación disponibles en el geoportal institucional , realizando el filtro por la palabra “inundación”.

El pronóstico por días

El Ideam hizo un resumen detallado de las condiciones esperadas para los próximos días. En particular, para este domingo 22 de febrero prevé un aumento significativo de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente sobre el centro y sur del departamento de Córdoba. Se estiman acumulados de lluvia Alto (entre 20mm a 40mm), en relación con los promedios diarios usuales para el mes,. Por otro lado, hacia el noroccidente, se esperan acumulados de lluvia Moderados (~10mm a 20mm).

Luego, el lunes 23 de febrero se presentarían los mayores acumulados de lluvia respecto a los tres días analizados. Durante la jornada persistirían las condiciones nubosas y de lluvia intensa con acumulados entre Alto (~20mm a 40mm) a Fuerte (~40mm a 60mm), en comparación con los promedios de precipitación diarios usuales para el mes.

La nubosidad aumentaría significativamente el martes 24 de febrero, con lluvias Moderadas (~10mm a 20mm) en el occidente, noroccidente y oriente de Córdoba, y ligeras (~5mm a 10mm) para el resto del departamento.

“Es importante indicar que, las condiciones convectivas propias de la incidencia indirecta del Frente Frío podrían favorecer el incremento de lluvias sobre el departamento para este día”, se lee en el comunicado. Para el martes también se prevé que el litoral caribeño presente una incidencia indirecta del frente frío, lo cual propiciaría fuertes vientos, oleaje y activación de lluvias en diferentes sectores de la región Caribe.

En cuánto al monitoreo hidrológico río Sinú, el instituto explicó que, si bien se ha observado un descenso en los niveles del agua en algunos sectores, especialmente a la altura de Montería, debido a las lluvias de los próximos días, podría presentar incrementos o fluctuaciones.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos y los análisis hidrológicos realizados, la entidad hizo una estimación de los caudales aproximados, así como los tiempos de tránsito de la creciente desde el embalse hasta la desembocadura:

No obstante, apuntó el Ideam, esta información puede variar. Los niveles de agua y los tiempos finales dependerán del “comportamiento en magnitud y distribución de las lluvias y de los caudales desviados en zonas con rompederos o reboses activos”.

