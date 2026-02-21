Minambiente anuncia medidas para “recuperar el orden” en el Parque Tayrona

El Tayrona es uno de los Parques Nacionales que más visitantes recibe cada año en el país. Foto: Parques Nacionales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana, a través de la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal del PNN Tayrona, una de las áreas protegidas que más visitantes recibe cada año en el país. La decisión se tomó debido a que, según comunicó la entidad, según explicó la entidad, desde el pasado 11 de febrero, las condiciones de seguridad se deterioraron y empezaron a circular amenazas contra el personal del parque.

Ante la situación, el Ministerio de Ambiente anunció que, por orden de la jefe de cartera (e), Irene Vélez Torres, se instaló un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA) para recuperar el orden en el PNN Tayrona, en medio de su cierre temporal preventivo. La medida también fue liderada por los ministerios de Interior y Defensa y la Alcaldía de Santa Marta, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad. Además, fue coordinada a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef).

Le puede interesar: Anulan decreto sobre la Línea Negra, territorio ancestral en Sierra Nevada de Santa Marta

Este puesto, apuntó el Minambiente, permitirá avanzar en la construcción de soluciones conjuntas frente a los problemas en el parque. Cabe recordar que los conflictos se agravaron cuando, en el sector de Cañaveral, se adelantó “una intervención institucional orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida”, según PNN. Con el cierre, entonces, se ha buscado garantizar la seguridad de los guardaparques y demás personal, así como la de los turistas.

“Hemos activado las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef para hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades”, dijo la ministra Vélez. “Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”.

Lea también: “Es un grave retroceso”: organizaciones indígenas sobre fallo de la Línea Negra

A su vez, agregó la cartera, se están adelantando diálogos con los indígenas involucrados. Como hemos contado en estas páginas, pese al cierre ordenado por PNN, las comunidades reabrieron el Parque Tayrona, en medio de crecientes tensiones por el manejo del territorio. De ese modo, el lugar permanece en una situación irregular: cerrado de manera oficial, pero con ingreso permitido en algunos sectores, lo que ha generado confusión entre turistas, operadores y empresarios.

Durante estos días, las comunidades establecieron un cobro de 30.000 pesos para nacionales y 50.000 para extranjeros, únicamente en efectivo. Aclararon que no se trata de una tarifa oficial, sino de un aporte para alimentación, colchonetas y sostenimiento de quienes permanecen concentrados en el lugar.

Juan Carlos Gil, autoridad indígena kogui, afirmó que la comunidad no abandonará el sitio hasta lograr acuerdos concretos. También aseguró que el origen del conflicto fue la demolición de una construcción comunitaria que estaría destinada a organizar a artesanos y vendedores indígenas. “Era una obra para nuestra gente. No hubo explicación ni conversación previa”, señaló. “Nunca hemos recibido beneficios del parque y ahora pedimos ser coadministradores. Queremos diálogo, respeto y participación real”.

Le puede interesar: Preocupación científica por el avance de una especie invasora en los ríos amazónicos

El Minambiente subrayó que para la próxima semana está prevista la instalación de una mesa de trabajo con las comunidades, que contará con el apoyo del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades indígenas reconocidas de los pueblos con relaciones históricas y ancestrales con el área protegida.

Por otro lado, es necesario apuntar que Parques Nacionales no ha atribuido a algún grupo las recientes amenazas que circulan en redes sociales contra el personal del Tayrona. Sin embargo, detrás de esos hechos hay un contexto más amplio: la confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) por obtener ingresos derivados de la extorsión al sector turístico, sumada a la reciente ofensiva de las Fuerzas Militares contra las Autodefensas Conquistadoras.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜