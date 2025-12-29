Aumentarán la nubosidad y las lluvias durante el fin de año. Este es el pronóstico del Ideam

En Bogotá, hacia el final de la semana, se podrían presentar lluvias ligeras. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana, del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. De acuerdo con la entidad, la mayor probabilidad de lluvias se mantendrá en las regiones Pacífica, Amazonia y el occidente y zonas dispersas de la Andina. En cambio, en las regiones Caribe y el noroccidente de la Orinoquía se prevén condiciones secas.

Puntualmente, en Bogotá habría condiciones mayormente secas, excepto hacia el final de la semana, pues se podrían presentar lluvias ligeras. En la ciudad la temperatura mínima oscilará entre los 6 °C y 8 °C, mientas que las máximas estarían cercanas a los 20 °C.

En cuánto al pronóstico por días, el Ideam informó que para lo que resta de la jornada de este lunes, predominarán las condiciones mayormente secas, con cielo entre ligero y parcialmente nublado en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. En la Amazonia, en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y el sur de Vichada, son probables lluvias de variada intensidad.

En el Pacífico también se podrían presentar precipitaciones moderadas, sobre todo en sectores de Chocó, en el centro y occidente del Valle del Cauca y Cauca y norte de Nariño. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco.

El martes 30 de diciembre, según el instituto, se esperan lluvias en amplios sectores de las regiones Amazonia y Pacífica, así como en zonas de las regiones Orinoquía, Andina y gran parte de la región Caribe. “Las mayores cantidades de precipitación se esperan en sectores de los departamentos de Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá y Antioquia. En el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones en el golfo de Urabá, mientras que hacia el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles algunas lluvias”, comunicó la entidad.

Para el último día de 2025, el 31 de diciembre, se espera que aumenten la nubosidad y las lluvias en amplias zonas del país. Las precipitaciones de mayor intensidad, dice el Ideam, se esperan en áreas de los departamentos de Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y Vichada. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén algunas lluvias al suroriente del archipiélago.

El jueves 1 de enero de 2026 también aumentaría la nubosidad y las precipitaciones, especialmente en el sur y el centro de las regiones Caribe y Andina. En las regiones Pacífica y Amazonia, de igual manera, persistirán las lluvias. Las precipitaciones más significativas se prevén en sectores de los departamentos de Cesar, sur de Magdalena y Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Meta. Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco.

Finalmente, para el viernes 2 de enero, el instituto pronostica lluvias de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica en amplias zonas del territorio nacional. Las lluvias más intensas se darían en los departamentos de Cesar, sur de Magdalena y Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada y Meta. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además, son posibles algunas lloviznas de corta duración.

