¿Aumentarán las lluvias esta semana? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

Las fuertes lluvias en la capital, provocaron inundaciones y afectaciones en la entrada y salida de Bogotá y en municipios vecinos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana del martes 24 al viernes 27 de marzo de 2026.

Según la entidad, a partir del 25 se prevé un aumento gradual de las lluvias a lo largo de la semana, con un pico que se presentaría el viernes 27 de marzo, cuando se registraría el mayor acumulado de precipitación.

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“En Bogotá se esperan lluvias en horas de la tarde, especialmente los días martes 24 y viernes 27 de marzo. La temperatura mínima estará alrededor de los 11 °C y la máxima cercana a los 20 °C", precisó la entidad, a través de un comunicado.

🌤️¿Qué se espera para el miércoles?

De acuerdo con el Ideam, el miércoles marcaría el inicio de un incremento generalizado de las lluvias en Colombia. En particular, estas aumentarían en zonas del sur y occidente de la región Caribe, así como en diferentes puntos de las regiones Caribe y Pacífica y sur de la Amazonía.

“Las lluvias más intensas se esperan en sectores de Córdoba, golfo de Urabá, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, centro y oriente de Chocó, Cauca, centro de Nariño, Amazonas y sur de Vaupés”, indica el Ideam, a través de un comunicado.

🌧️Así estará el clima este jueves

Para este jueves, según el Ideam, se esperan condiciones similares a las del miércoles, con lluvias en amplios sectores del país, como puede ver en el siguiente mapa.

Según los pronósticos de la entidad, las lluvias más fuertes se esperan en el occidente de Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, occidente de Antioquia, sur de Santander, sur y oriente de Valle del Cauca, oriente y centro de Cauca, sectores de Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y oriente de Vichada.

Por su parte, se precisó que son posibles lluvias moderadas “en zonas de sur de Sucre, sur de Magdalena, centro y sur de Bolívar, Norte de Santander, occidente de Santander, centro y norte de Cundinamarca, Caldas, sur de Tolima, Huila y occidente de Risaralda y Quindío”.

🌧️El pronóstico del tiempo para esta viernes

Para el cierre de la semana se esperan incrementos en los acumulados de lluvia en el occidente de la región amazónica, el sur de la Orinoquía, el norte y el sur occidente de la Andina, el oriente de la Pacífica y el sur de la Caribe.

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“Son posibles lluvias fuertes en zonas del sur de Córdoba y Sucre, golfo de Urabá, centro y sur de Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, norte de Boyacá, oriente de Cundinamarca, Caldas, sur de Tolima, Huila, oriente de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Caquetá, Putumayo, Guaviare, oriente de Amazonas, Vaupés, Guainía y sur de Vichada”, aclara la entidad.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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