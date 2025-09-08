Así es la nueva especie de orquídea que hallaron en Antioquia: Drácula colombiana

Partes principales de la flor de la Drácula colombiana. Foto: cortesía Foto: Cortesía -UDEA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia (UdeA) descubrió recientemente una nueva especie de orquídea que, durante años, se pensó que pertenecía a otra especie del género Drácula. Se trata de la Drácula colombiana, antes desconocida para la ciencia, que se suma a la lista de 4.270 especies registradas de esta planta en el país.

Esta es una orquídea endémica de los Andes occidentales colombianos, la cual crece en los troncos de árboles de bosques nubosos, húmedos, sombríos y densos, en alturas entre 1.700 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde se concentra una gran variedad de orquídeas.

(Le: Los árboles están cambiando para resistir el calor, pero no siempre es suficiente)

Su flor es pequeña y compacta, de entre dos y tres centímetros de diámetro en la parte central, con colas o espuelas que pueden llegar hasta los siete centímetros. Sus hojas son delgadas y en los individuos jóvenes llegan a diez centímetros de extensión, mientras en los adultos puede ser de hasta 30 centímetros.

Por décadas, esta especie fue confundida con la Drácula benedictii, así se encontraba etiquetada en herbarios, colecciones privadas y en viveros comerciales. Sin embargo, los investigadores de la UdeA, con el apoyo de expertos de las universidades Las Américas, de Quito, Ecuador, y de Cambridge, Reino Unido, encontraron varios aspectos que las hacen diferentes.

Uno de estos, es que la parte superior del pétalo, llamado epiquilo, de la Drácula colombiana es más largo que la parte inferior, llamada hipoquilo, mientras que en la D. benedictii sucede lo contrario. Otra diferencia es que el color del labio, que sobresale en el centro de la flor, es rosado intenso y uniforme en la primera, pero en la segunda es blanco con matices rosados.

(Lea: “Enfrentamos un negacionismo de las causas estructurales del cambio climático”)

Aunque otros investigadores ya habían tratado de registrar la nueva especie, no contaban con un espécimen único colectado en su hábitat. En cambio, los de la UdeA sí contaban con el holotipo, como se le conoce técnicamente, y gracias a esto pudieron hacer el estudio, publicado en la revista científica Phytotaxa.

“Drácula es uno de los géneros más estudiados dentro de las orquídeas en Colombia y arriesgarnos a decir que había una especie nueva muy cerca de un territorio urbano, era algo muy atrevido, muy loco, por eso debíamos ser muy minuciosos y rigurosos”, aseguró Esteban Domínguez, uno de los investigadores que hizo parte del estudio.

Además de la descripción como nueva especie, los investigadores propusieron incluirla en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría En Peligro, ya que enfrenta un alto riesgo de extinción en su hábitat natural.

Esto se debe a que su distribución es muy restringida, con apenas unas pocas localidades confirmadas en Antioquia, Risaralda y Quindío, donde ha sido registrada. Además, crece en bosques nublados fragmentados, ecosistemas amenazados por la expansión agrícola y urbana, ninguno de ellos dentro de áreas con algún nivel de protección natural.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜