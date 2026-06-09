Cámaras registran antílopes “muy raros” en una región donde se creía que habían desaparecido

La imagen muestra a un macho adulto que había sido identificado por primera vez en 2018 . Foto: Chester Zoo y MBP

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Una especie de antílope “increíblemente rara” fue redescubierta en una zona de Kenia donde se creía localmente extinta. Cámaras trampa ubicadas en un fragmento de bosque remanente en Maasai Mau, muestran a bongos de montaña explorando la zona, cuando se creía que solo habitaban en una zona ubicada a 200 km de distancia de donde fueron recientemente vistos.

Los bongos son los antílopes forestales más grandes de África. Son de color castaño rojizo, con finas rayas blancas verticales y largos cuernos en espiral. Su extrema rareza y timidez dificultan su seguimiento, de acuerdo con la Asociación Británica e Irlandesa de Zoológicos y Acuarios (BIAZA), la entidad que dio a conocer los registros.

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De acuerdo con la Fundación para la Vida Silvestre Africana, los bongos jóvenes son vulnerables a las pitones, los leopardos, las hienas, y en algunos casos a los leones. Sin embargo, la mayor amenaza para la especie son los humanos. El bongo de tierras bajas, explica la Fundación, sigue siendo víctima de la caza con trampas debido a la creciente explotación forestal comercial. “Son el principal objetivo de los safaris de caza turística en África central, y la demanda ha aumentado durante la última década. La caza indiscriminada y a gran escala ha exterminado por completo a esta especie en algunas zonas”.

Por esto, el registro de las cámaras trampa en el fragmento de bosque “es una noticia importantísima”, dijo Tommaso Sandri, conservacionista del zoológico de Chester y miembro del Consejo Asesor de Mountain Bongo Project (MBP), el único grupo de conservación dedicado exclusivamente a la protección de los bongos. “A diferencia de Aberdares (donde se había registrado antes), Maasai Mau no es un parque nacional, y la reaparición del bongo podría impulsar a las organizaciones a reforzar la protección de la especie”, agregó.

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Los guardaparques de MBP confirmaron que probablemente haya menos de 40 bongos en Aberdares. Sin embargo, la aparición del bongo de Maasai Mau da nuevas esperanzas para la especie.

Las recientes imágenes muestran un macho adulto que había sido identificado por primera vez en 2018 por el Dr. Sandri, quien sugirió que si había permanecido oculto durante años, es posible que otros bongos también se encuentren en la zona.

“La emoción en el campamento fue increíble cuando vimos las fotos por primera vez”, recuerda Oscar Dyer, director de operaciones del MPB. “Esta imagen es el resultado de años de arduo trabajo de nuestros guardabosques sobre el terreno en uno de los bosques más inaccesibles de Kenia. Volver a ver un bongo aquí es increíblemente emocionante y refuerza nuestra determinación de continuar la búsqueda, proteger este bosque y encontrar indicios de la presencia de más bongos en la zona”.

Se estima que en zoológicos y santuarios hay aproximadamente 900 bongos. Los científicos encargados de estudiar la especie dicen que hay un interés tanto en reintroducir bongos en su hábitat natural como en proteger las poblaciones silvestres, ya que esto preservará la vital diversidad genética de la especie.

De hecho, recientemente se trasladaron cuatro machos que nacieron en Europa, a un santuario de Kenia para reforzar la población. “El bongo de montaña no está perdido, pero necesita que actuemos juntos”, dijo Dyer.

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