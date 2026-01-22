Código rojo para la humanidad: hay que transformarse o colapsar

Imagen de los incendios que han causado estragos en Chile, un fenómeno que, usualmente, suele estar relacionado con las altas temperaturas. Foto: EFE - PABLO HIDALGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuestro planeta ha cruzado la línea: el colapso climático, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies, la degradación generalizada de la tierra y el crecimiento desmedido de residuos ya no son riesgos lejanos, sino realidades que ya están transformando economías, erosionando la seguridad y destruyendo medios de vida. La ciencia es clara: el calentamiento se está acelerando, los ecosistemas colapsan, las tierras fértiles desaparecen a escala de naciones cada año y los residuos se disparan hacia volúmenes catastróficos. No son fallos naturales aislados, sino fallos sistémicos en cómo producimos, consumimos, gobernamos e invertimos.

Estas crisis interconectadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación, son una emergencia política y económica y deben abordarse conjuntamente. Las infraestructuras, el transporte, la energía, los sistemas sanitarios y los suministros de alimentos y agua están siendo dañados ahora, empujando a millones de personas de nuevo a la pobreza, ampliando las desigualdades y acortando vidas. Los más desfavorecidos son los primeros y más afectados, y nuestro contrato social se está desmoronando. Llamar a estos problemas simplemente “ambientales” es un error peligroso: amenazan el desarrollo, la economía, la salud pública, la seguridad nacional e internacional, y nuestras obligaciones hacia las generaciones presentes y futuras.

(Lea Las increíbles imágenes ganadoras de un concurso de fotografía de naturaleza)

Seguir haciendo lo de siempre no nos llevará a cumplir los compromisos medioambientales y sociales que asumimos. Las políticas actuales nos sitúan en camino hacia un calentamiento catastrófico y una pérdida en cascada de biodiversidad y ecosistemas, lejos de París y otros objetivos internacionales. Para proteger la prosperidad y la estabilidad, los gobiernos deben afrontar las causas profundas: estilos de vida intensivos en recursos, producción y consumo insostenibles, y sistemas financieros y de gobernanza que recompensan el beneficio a corto plazo frente a la resiliencia a largo plazo. El liderazgo político ahora requiere incentivos para la reestructuración, redirigir el capital y promulgar políticas audaces e integradas que transformen las economías a la velocidad que exige la crisis.

La ventana para convertir la crisis en oportunidad se está cerrando, pero el camino está claro: una transformación audaz e integrada entre gobiernos y sociedades puede lograr objetivos medioambientales mientras restaura la prosperidad y protege el bienestar humano. Esa transformación implica reprogramar los sistemas económico/financiero, energético, de materiales y alimentarios, e integrar la resiliencia y la sostenibilidad en las políticas, la inversión y la práctica cotidiana. La evidencia de GEO7 es inequívoca: cumplir los objetivos acordados sigue siendo posible, pero solo si los gobiernos actúan con una rapidez, coordinación y coraje sin precedentes.

(Lea Científicos derriban una teoría de 200 años sobre el funcionamiento de los ojos de las aves)

Los líderes deben dejar de tratar la política medioambiental como algo aislado y, por el contrario, deben convertirla en la columna vertebral de la seguridad nacional, la justicia social y la estrategia económica. Eso significa que necesitamos una respuesta integrada de todo el gobierno para coproducir políticas con empresas, finanzas, ciencia, sociedad civil y poseedores de conocimiento de las poblaciones autóctonas; eliminar progresivamente las subvenciones destructivas; escalar tecnologías que reduzcan emisiones y residuos; y redirigir el capital a la escala requerida. Los planes de transformación deben ser explícitos sobre qué desarrollar, qué preservar y qué cesar, y deben gestionar los compromisos para que las transiciones sean justas, rápidas e irreversibles.

El caso económico es decisivo: el retraso impone costes crecientes, mientras que la inversión oportuna genera rendimientos mucho mayores. Los escenarios de GEO7 muestran beneficios netos de las inversiones realizadas hoy a mediados de siglo y que se disparan después, con billones de dólares en ganancias anuales entre 2070 y 2100 que contrarrestan los daños de la inacción. El liderazgo que combine rapidez con justicia —poniendo en el centro a las comunidades vulnerables y la gestión de las poblaciones originarias— cumplirá los compromisos y garantizará un futuro más justo, seguro y próspero.

(Lea Este extraño pez tiene un agujero en su cabeza. Después de décadas, sabemos para qué lo usa)

La reforma financiera es central: debemos reutilizar aproximadamente USD 1,5 mil millones (dólares) al año en subvenciones perjudiciales e interiorizar externalidades que representan unos USD 45 mil millones al año en costes sociales y medioambientales. Se necesitarán redes de seguridad social para proteger a los más pobres de la sociedad frente a las subidas de precios. Necesitamos realinear la financiación para cubrir las necesidades anuales de inversión de USD 6 a 7 mil millones para una vía de emisiones netas cero en 2050, y garantizar que haya una financiación adecuada para adaptarse al cambio climático y conservar y restaurar la biodiversidad. Los gobiernos deben dejar de adorar el PIB e incorporar el capital natural, las vulnerabilidades y el bienestar en las decisiones fiscales y de inversión para que los presupuestos públicos y el capital privado eviten la extracción hacia una resiliencia a largo plazo.

Reescribir las reglas de producción y consumo multiplicará las ganancias. Una economía circular global que elimine los residuos, escale los mercados de materiales secundarios y construya infraestructuras circulares puede reducir drásticamente las pérdidas anuales de más de USD 8,1 mil millones por contaminación, reducir la presión sobre los minerales críticos y amortiguar la crisis de los plásticos. Junto con un despliegue masivo y rentable de energías renovables, electrificación, gestión de la demanda y una rápida eliminación de combustibles fósiles sin freno, una transición energética puede ofrecer un crecimiento más limpio y un acceso más amplio sin repetir errores pasados.

Las respuestas políticas deben adaptarse regionalmente: las soluciones deben reflejar las realidades socioeconómicas y ecológicas de cada región, reconociendo las diferencias subregionales en vulnerabilidad, capacidad y prioridades. Los países más ricos deben reducir el consumo, detener la exportación de daños medioambientales y movilizar las finanzas y la tecnología; los países de renta media deberían escalar infraestructuras verdes; Los países de bajos ingresos necesitan apoyo específico para adelantarse a tecnologías sucias, construir medios de vida resilientes y erradicar el hambre. GEO7 indica que una transformación efectiva depende de palancas sistémicas concretas, determinadas por el comercio, la migración, la inversión y los vínculos entre ecosistemas, y que el liderazgo político debe alinear esas palancas sistémicas con la justicia, la responsabilidad diferenciada y una entrega medible.

La emergencia es ahora; la demora significa colapso. Actuar con urgencia, coordinación y coraje que exige esta crisis: redirigir capital, eliminar subvenciones perversas e internalizar las externalidades, eliminar progresivamente sin mitigación, transitar hacia dietas saludables y sostenibles, ampliar sistemas circulares y poner en el centro la justicia y la gestión de las poblaciones originarias para que las transiciones sean rápidas, justas e irreversibles. Proteger la prosperidad, estabilizar las sociedades y dejar un legado digno de heredar. Si fracasamos, la historia nos juzgará por malgastar el único planeta que tenemos.

Las políticas alimentarias y medioambientales deben seguir los cambios financieros e industriales: los gobiernos deben incentivar dietas sostenibles y una agricultura resiliente, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, diversificar las cadenas de suministro, apoyar innovaciones como proteínas alternativas y proteger y restaurar los ecosistemas. Esto requiere una gobernanza adaptativa que defienda los derechos de las poblaciones originarias y que integre soluciones basadas en la naturaleza, de modo que la bioeconomía emergente sea circular. La voluntad política puede hacer que estos cambios integrados sean más rápidos y justos que la inacción. La elección es entre una transformación orquestada o un colapso social, económico y ecológico en aumento.

*Copresidentes de Global Environment Outlook (GEO-7) de la ONU, la evaluación científica más completa del medioambiente global hecha hasta la fecha. Fue lanzado el pasado diciembre y reúne las voces de 287 expertos de 82 países.