Este extraño pez tiene un agujero en su cabeza. Después de décadas, sabemos para qué lo usa

El pez cabeza de roca o pez cazador de roca (Bothragonus swanii) es un pequeño animal que alcanza los nueve centímetros y que habita en el océano Pacífico oriental, desde Alaska hasta California, en profundidades que pueden ir hasta los 18 metros.

Este pez, que suele vivir escondido entre rocas poco profundas, tiene una particularidad que lo hace bastante extraño, incluso para quienes se dedican a estudiar estos animales: tiene un agujero en la cabeza.

Por décadas, surgieron varias teorías sobre la función del agujero. Algunos científicos consideraban que se trataba de un dispositivo de camuflaje. Otros aseguraban que era un órgano sensorial, mientras varios creían que mejoraba la audición del pez.

Sin embargo, hasta ahora, todas eran hipótesis. Por eso, Daniel Geldof, un científico estadounidense que adelantó su maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal de Louisiana (Estados Unidos), dedicó los últimos años a buscar una respuesta más precisa a este interrogante. “El objetivo de todo mi proyecto de tesis era descubrir por qué”, explicó Geldof.

Tras fracasar en su intento por capturar especímenes vivos, Geldof tuvo que trabajar con individuos que habían sido capturados en el pasado por colegas suyos. Uno de los pasos claves en su investigación lo adelantó gracias a un microscopio de más de dos toneladas y que cuesta cerca de USD 1,5 millones (más de COP 5.000 millones).

Este escáner, explicó la universidad, “le permitió a Geldof crear un modelo tridimensional muy detallado del pez cazador de roca, resolviendo características hasta el nivel de los nervios individuales, reconstruido a partir de miles de imágenes de rayos X en 2D”.

Gracias al microscopio, el investigador pudo crear imágenes detalladas del interior del pez sin afectar a los especímenes y trazar nervios individuales que salen y entran del cerebro y la fosa craneal del pez.

Con estas imágenes y recorriendo el trazado de los nervios, Geldof ha descubierto que el pez cabeza de roca usaría el agujero de su cabeza como un tambor, creando vibraciones que se transmiten hacia abajo.

“Esto tiene sentido, ya que este pez suele descansar en el fondo. Transmite vibraciones a través del suelo para comunicarse con otros miembros de su especie y quizás para disuadir a los intrusos”, agregó el científico.

Las zonas poco profundas y rocosas, como en las que habita el pez, son “increíblemente” ruidosas y acústicamente complejas, apuntó Geldof. “Por lo tanto, dado que estos peces viven en entornos muy ruidosos y acústicamente complejos en charcos de marea poco profundos, se han adaptado para comunicarse a través del suelo en lugar de a través del agua”, precisó.

Las vibraciones de este pez son tan fuertes que el investigador lo describe de la siguiente manera: “si coges este pez en su hábitat natural, sentirás como si tuvieras un celular vibrando en la mano”.

“Es quizás uno de los bateristas más competentes del océano en relación con su tamaño”, concluye Geldof.

