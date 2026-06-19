Colombia ganó el “mundial” de las mariposas con más de 2.120 observaciones

Mariposas. Foto: Luis Alejandro Hernández

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Este año se realizó por primera vez la Semana Global de Mariposas, una iniciativa global que tiene como objetivo animar a ciudadanos, investigadores y organizaciones a fotografiar y registrar sus observaciones de mariposas. La idea es contribuir a conformar una gran base de datos mundial, en la que haya información sobre la distribución de las especies y su diversidad.

Esta actividad, que se realizó entre el 30 de mayo y el 7 de junio de 2026, dejó a Colombia en el primer lugar de 17 países participantes. En total, se registraron 2.126 observaciones correspondientes a 1.170 individuos de 509 especies con la participación de cerca de 200 colombianos.

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Según oficial del evento, los registros reportaron avisamiento de especies como la Hades hecamede, Pereute leucodrosime, Prepona claudina y P. hewitsonius. E incluso se reportó un nuevo registro para el país: Amphidecta clio.

Los reportes, de acuerdo con datos de los organizadores de la iniciativa, provinieron desde la Amazonía hasta los Andes, y contó con la participación de comunidades, estudiantes y organizaciones que enviaron sus registros a la plataforma oficial, eButterfly.

“Según la plataforma oficial de la semana, Colombia lideró ocho proyectos, entre ellos, el nuestro, que tuvo lugar en Huila, Putumayo, Cauca, Cundinamarca, entre otros departamentos”, aseguró Carlos Costa, vicepresidente de Conservación Internacional Colombia.

Precisamente, una de las organizaciones que impulsó esta actividad en el país fue Conservación Internacional Colombia, proyecto Colombia Vuela con las Mariposas, que busca comunidades locales para el monitoreo de estas especies.

“Es fundamental que los niños participen en estos espacios, conozcan la biodiversidad y se apropien de su cuidado. Queremos que se conviertan en guardianes de ese conocimiento en sus territorios. Valoramos la ciencia participativa y el trabajo de articulación que ha permitido que la Red de Monitoreo en Huila, Caquetá, Cauca y Putumayo se fortalezca, conectando hoy lo que antes eran esfuerzos aislados en un corredor hacia la Amazonía”, señaló Nidia Calderón Parra, representante legal del Grupo de Monitoreo Intérpretes Ambientales Miraflores de Garzón (Huila).

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