Autoridad ambiental de Amazonas reconoce que desapareció el jaguar hallado en la U. Nacional

Se trata de un macho adulto de 110 kilogramos, según informaron los profesionales que acudieron al rescate. Foto: Harrison Calderón, Comunicaciones UNAL Sede Amazonia

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En un comunicado, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) reconoció que el jaguar (Panthera onca) que había sido hallado al interior de la Universidad Nacional (sede Amazonía) y que, posteriormente, fue capturado por especialistas en el manejo de fauna silvestre, escapó del lugar en el que lo tenían.

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Según la entidad, con ayuda de la Fundación IKOZOA habían hecho una captura preventiva del animal de, aproximadamente, 127 kilogramos, a través de una “contención química controlada”. Luego de comprobar que el individuo se encontraba en buen estado de salud con algunos exámenes de veterinarios y análisis químicos, acordaron que estaba en condiciones de ser liberado.

Por eso, lo trasladaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVF), mientras evaluaron, el 17 de junio, opciones para llevar a cabo una “liberación segura”, junto con el Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, señalan en el documento, firmado por la directora, Sidaly Ortega Gómez “el 18 de junio se reportó la ausencia del ejemplar del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVF). De inmediato se activó el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de búsqueda, monitoreo y respuesta interinstitucional”.

Hasta el momento, el jaguar no ha aparecido y las autoridades no tienen certeza de cuál fue su rumbo. De acuerdo con Corpoamazonia, es posible que haya huído del lugar en el que lo tenían como consecuencia del estrés que le pudo generar la pólvora que fue quemada la noche anterior.

“Asimismo, se considera probable que haya retornado por sus propios medios a su hábitat natural, dadas las condiciones de bosque que rodean el CAVF”, asegura.

¿Qué recomienda a los ciudadanos?

Ante la desaparición del jaguar, Corpoamazonia le pide a los pobladores de Leticia y cercanías que durante las próximas 24 horas eviten ingresar a las zonas boscosas y mantengan especial vigilancia sobre niños y animales domésticos.

Les pide, además, que no se acerquen al jaguar en caso de verlo ni lo persigan ni lo acorralen. Lo que deben hacer es comunicarse de inmediato con el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres o a las autoridades ambientales a los números 311 471 1654 y 310 230 0755.

Las autoridades reiteran que el jaguar es una especie que evita el contacto con las personas y busca regresar al bosque. Sin embargo, como medida preventiva, se recomienda durante las próximas 24 horas evitar ingresar a zonas boscosas, mantener vigilancia sobre niños y animales domésticos y no intentar acercarse, perseguir o acorralar al ejemplar en caso de un avistamiento.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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