En video: graban un violento ataque de cinco hembras bonobo a un macho

En medio de la selva de Salonga, en la República Democrática del Congo, se registró un inusual evento con los bonobos, también llamados chimpancés pigmeo, que viven allí. Cinco hembras: Polly, Tao, Ngola, Djulie y Bella, atacaron a un macho adulto identificado como Hugo, que habría muerto debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho se registró en una zona donde se lleva a cabo el Proyecto Bonobo LuiKotale, un estudio a largo plazo del comportamiento y la ecología de los bonobos en libertad. Hacia las 3:30 de la tarde del 18 de febrero, los científicos que participan del proyecto escucharon sonidos que indicaban un “encuentro agresivo”, como describen en un artículo publicado en la revista científica Current Biology.

El primer observador humano llegó al lugar unos dos minutos después, los otros dos cinco minutos luego. Al llegar, vieron a un bonobo macho adulto identificado (a Hugo), tendido en el suelo boca abajo mientras era agredido continuamente por varias hembras adultas.

Las hembras saltaban sobre el cuerpo de Hugo, pisoteando su espalda y mordiéndole la cabeza, las piernas, el cuello, los dedos de las manos y de los pies. Una de estas le arrancó de un mordisco parte de la oreja, otra le mordió el pie y los genitales, mientras que otras dos frotaban sus genitales sobre él. “Durante todo el ataque, Hugo permaneció boca abajo, cubriéndose la cabeza con las manos y emitiendo gritos de estrés”, describen los científicos.

Las personas que presenciaron el ataque vieron que el rostro de Hugo estaba desfigurado con marcas de sangrado en labios y cejas. Había perdido mucho pelo en la cabeza, los hombros y la espalda, y le faltaba un gran trozo de piel en el cuello. También tenía los nudillos de las manos mordidos hasta el hueso, varias falanges de los dedos del pie arrancadas de un mordisco y tenía heridas en los testículos y el pene.

El ataque duró 25 minutos, mientras que el resto de los bonobos de esa comunidad miraban la escena en silencio desde una distancia de 5 a 10 metros. Durante los siguientes 90 minutos, las hembras que lo agredieron lamieron la sangre del cuerpo del macho y de sus propios dedos, y los demás bonobos, incluyendo hembras y sus crías que no habían participado en la agresión, lamieron las heridas de Hugo o los dedos de las atacantes.

“Apollo, el medio hermano materno de Hugo, se acercó a él y le lamió el escroto herido. A las 5:30 p.m., parte del grupo comenzó a alejarse”, afirmaron los observadores. Sobre el macho herido, mencionan que primero caminó unos pasos bípedos y, al ser perseguido por algunos miembros del grupo, logró apoyarse en sus nudillos heridos y huir, dejando atrás a los perseguidores y observadores. “Desde el incidente, miembros de la comunidad han sido seguidos durante más de 150 días sin ver a Hugo. Dada la gravedad de sus heridas, es probable que el ataque fuera mortal”, escribieron en el artículo.

En este caso, los investigadores no observaron qué había sucedido antes de la embestida, quién la inició, ni cómo se involucraron las otras hembras. Por esto, hasta que se disponga de más datos, no se sabe con exactitud que provocó la agresión. La hipótesis que manejan es que, al parecer, Hugo había agredido días atrás a un joven. “Fue visto tirando de la cría de Bella mientras copulaba con ella dos días antes del evento, lo que resultó en que ella lo embistiera”.

Los investigadores explicaron que la gran mayoría de las interacciones agresivas que reúnen varios bonobos por lo general son leves, y por eso, los conflictos intensificados y la violencia física son excepcionales. “Sin embargo, nuestras observaciones demuestran que las hembras utilizan la fuerza física para imponer su dominio sobre los machos y que los ataques conjuntos pueden poner en peligro la salud de las víctimas, o incluso su supervivencia”.

