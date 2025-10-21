Los mosquitos llegaron a Islandia, el único país donde no se habían visto antes

Imagen de referencia. Un ciudadano encontró tres mosquitos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Islandia era, hasta este mes, el único país del mundo sin mosquitos. Sus condiciones climáticas, principalmente, lo hacían junto a la Antártida, uno de los dos lugares libres de mosquitos en la Tierra. Sin embargo, el 16 de octubre, un ciudadano de un municipio del sur del país, identificado como Björn Hjaltason encontró en su jardín algo que nunca había observado.

“Inmediatamente sospeché qué podría ser”, dijo Hjaltason a la televisión pública local RUV. A primera vista le pareció “una mosca de aspecto extraño”. Por esto, decidió atraparlo, fotografiarlo, compartir la imagen en sus redes sociales y posteriormente entregar los ejemplares al Instituto de Historia Natural de Islandia para que los analizaran.

Matthías Alfreðsson, entomólogo del instituto (es decir experto en el estudio de insectos) confirmó que se trataba de dos hembras y un macho de la especie Culiseta annulata, el mosquito más grande del Reino Unido que puede llegar a medir entre 13 y 15 milímetros.

De acuerdo con Alfreðsson, esta es una especie muy resistente al frío, por lo que es probable que el mosquito haya llegado a Islandia para quedarse. Además, confirmó que se trata de la primera vez que se han encontrado mosquitos viviendo en el territorio de la isla, aunque en el pasado se habían descubierto algunos ejemplares en el fuselaje de aviones que habían aterrizado en el país.

Diferentes estudios ya habían pronosticado que era solo cuestión de tiempo que las especies de mosquitos comunes en Escandinavia o en las islas británicas llegaran a Islandia para quedarse allí, y una de las causas sería el cambio climático.

Ahora, el único lugar donde no se han reportado mosquitos, por el momento, es la Antártida, pues estos insectos necesitan preferiblemente un clima cálido para vivir, pero pueden desarrollarse casi en cualquier clima, excepto en el frío extremo. Además, necesitan de charcos para reproducirse y en este continente el agua disponible está muy fría o congelada.

