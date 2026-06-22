En video quedó registrada la visita de un oso andino a un conjunto de Cundinamarca

El oso de anteojos es una especie sombrilla. Su conservación beneficia la protección del páramo, de los bosques de niebla y de decenas de especies que habitan estos ecosistemas. Foto: CAR Cundinamarca

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En redes sociales se dio a conocer el video de un oso de anteojos que llegó hasta un conjunto residencial de La Calera, Cundinamarca. El animal se acerca a la talanquera, logra subirla, la huele y sigue caminando hacia las casas del sector. El registro se dio a conocer durante la mañana del domingo, 21 de junio.

Aunque hasta el momento la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, no se ha pronunciado sobre este hecho puntual, hace un par de semanas confirmó la presencia de un oso andino juvenil cerca al casco urbano de La Calera, municipio ubicado al nororiente de Bogotá.

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En ese momento, la CAR hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma. “El oso de anteojos no representa una amenaza y únicamente puede reaccionar de forma defensiva si se siente acorralado o en riesgo. La ciudadanía debe evitar todo tipo de interacción con el animal”, dijo Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

Los dos avistamientos en La Calera se suman a otro reportado en enero de 2026 en inmediaciones de la zona rural de Villapinzón, también en Cundinamarca. “Cabe resaltar que la cuenca alta del Río Bogotá conecta hábitats de páramo y bosque alto andino que corresponden al corredor biológico del oso andino”, explicó la CAR a inicios de mayo.

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En Boyacá, a principios de este año, la corporación ambiental departamental, también confirmó un avistamiento en zona rural del municipio de Paipa. El recorrido donde se presentó el avistamiento corresponde a un camino real entre las veredas de Guacamayas (corregimiento de Palermo) y El Venado, un corredor natural frecuentado por actividades ganaderas, según Corpoboyacá. El área constituye un mosaico de bosques altoandinos con robledales y pastizales, que funciona como hábitat y corredor biológico para el oso andino.

En Colombia, el oso andino tiene registros de avistamiento en los páramos de las cordilleras Central, Occidental y Oriental y se encuentra en 22 de los 59 Parques Nacionales Naturales (PNN), según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Colombia).

Es el único oso de Suramérica, y es en gran medida vegetariano. Come sobre todo frutas silvestres, rizomas, bulbos y bromelias, aunque también llega a consumir carcasas de animales muertos o insectos, reptiles y roedores. De acuerdo con WWF, el oso andino transita por áreas muy amplias. Un macho cubre hasta 61 kilómetros cuadrados; para marcar su territorio deja rasguños y rastros de olor.

La especie emblemática de Colombia, y en general de Los Andes, habita en bosques andinos, bosques de niebla y páramos. Actualmente, está en categoría de amenaza Vulnerable por la pérdida y fragmentación de su hábitat y por la cacería.

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