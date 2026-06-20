Hallan más de 8.500 crías muertas de elefantes marinos al sobrevolar con drones unas islas

Una de las imágenes donde se ven cadáveres de crías de elefantes marinos del sur. Foto: Tomada del Australian Antarctic Program - Julie McInnes

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Heard y McDonald son los nombres de un par de islas situadas en el Océano Antártico. Están a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Australia y son populares en ese país porque suelen albergar poblaciones de unos animales fascinantes: el elefante marino del sur, el pingüino rey, el pingüino papúa, el lobo marino antártico y el petrel buceador de Georgia del Sur.

No están habitadas y gozan de una especial protección: además de estar constituidas como una reserva marina, están clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“El singular valor de conservación de Heard y McDonald —uno de los pocos ecosistemas insulares prístinos del mundo— reside en la ausencia total de plantas y animales exóticos, así como en la ausencia de impacto humano", señala ese organismo en su página web.

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Pero hoy las noticias no son tan buenas para aquellas islas. Un grupo de investigadores acaba de publicar un artículo (aún no revisado por pares) en el que detallan lo que encontraron en enero del 2026 y en octubre del 2025, luego de realizar varios sobrevuelos con drones: ha habido una mortalidad inusual de algunas especies.

Para decirlo en cifras más precisas: los estudios con drones, escriben en el artículo, “revelaron una mortalidad masiva en elefantes marinos del sur con 8.573 crías (62 %) muertas registradas en toda la isla Heard”. Según calcularon los autores, la tasa de mortalidad aumentó, en promedio, 5,6 % por día.

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No solo hallaron crías muertas de elefantes marinos. También de pingüinos rey y pingüinos papúa. En total, detalla en un comunicado el Programa Antártico de Australia, estiman que murieron 13.000 crías en la isla Heard, de las 17.000 que se produjeron en el período de tiempo analizado.

¿El culpable? Un virus que se ha estado expandiendo por el mundo poco a poco y afectando a fauna silvestre en varios lugares del planeta: el virus de la influenza A H5N1 clado 2.3.4.4b, que causa la llamada gripe aviar.

“Estas observaciones de la gripe aviar H5 en la isla Heard y la isla McDonald constituyen la primera detección en un territorio externo australiano y demuestran el continuo desplazamiento del virus hacia el este en la zona subantártica”, dijo, a través del comunicado, Julie McInnes, bióloga especializada en vida silvestre y autora principal del estudio.

“Nuestros resultados muestran un patrón similar al de otras islas subantárticas, como Georgia del Sur, donde los elefantes marinos se han visto más afectados”, añadió.

Lo que sospechan McInnes y su equipo es que el virus pudo haber llegado, por primera vez a esas remotas islas, en agosto del año pasado. Probablemente, lo llevó algún animal silvestre que viajó desde las islas sub antárticas francesas de Crozet. Así, al menos, lo indicó el análisis filogenético que realizaron.

Llegar a lugares inaccesibles gracias a los drones

Como explican los investigadores en el comunicado publicado por el Programa Antártico de Australia, para poder detallar qué había sucedido en las islas, realizaron 120 vuelos con drones. Cubrieron unos 1.600 kilómetros cuadrados donde observaron cómo estaban las poblaciones de varias especies.

Por ejemplo, señaló Jarrod Hodgson, biólogo especializado en vida silvestre y uno de los autores del estudio, gracias a los drones vieron cadáveres de pingüinos rey dispersos, que no “habrían podido observar a pie sin causar una perturbación significativa”.

“Los drones fueron esenciales para inspeccionar la costa de la isla Heard y así poder cuantificar con precisión la mortalidad de las elefantes marinos del sur en época de cría”, añadió. “Nos permitieron inspeccionar lugares inaccesibles, como acantilados e islas costeras, para evaluar el estado de las poblaciones de aves marinas”.

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