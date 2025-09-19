En video: un oso fue captado dentro de un supermercado en Nueva Jersey

Oso en Nueva Jersey. Foto: Tomado del video

La presencia de un oso dentro de un supermercado en Nueva Jersey, Estados Unidos, generó momentos de susto en varios residentes del municipio de Vernon, al norte del estado. Una mujer de 90 años resultó con una herida leve y un perro también fue atacado por el mamífero.

De acuerdo con la información que dio a conocer la policía de Vernon, el hecho se presentó en la tarde del martes, 16 de septiembre. A la 1:39 p.m., (hora local) la estación recibió una llamada en la que reportaron la presencia de un “oso molesto” que finalmente se fue alejando.

Sin embargo, dos horas después, explicó la policía en un comunicado, una empleada del Dollar General, un supermercado ubicado en esta zona, reportó que el oso se encontraba dentro de la tienda y que minutos atrás había atacado al perro de la propietaria. La misma empleada le afirmó a la policía que el oso hirió a una mujer de 90 años, que fue trasladada a un centro médico por una lesión leve.

Un hombre que se encontraba dentro de la tienda le habló al oso y lo dirigió hasta la salida, como se ve en un video grabado por él mismo. El animal finalmente se quedó en el parqueadero del establecimiento, donde los policías lo guiaron hasta una zona cruzando la calle.

Allí los oficiales “le practicaron la eutanasia al oso según los criterios de respuesta del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey”, explicó la policía en el comunicado. Este departamento recolectó el cuerpo del oso para practicarle exámenes de rabia, cuyos resultados aún no han sido informados.

