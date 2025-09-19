No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Un compromiso para vivir mejor

Publicidad

Home

Ambiente
BIBO

En video: un oso fue captado dentro de un supermercado en Nueva Jersey

Un cliente logró que el oso saliera, pero finalmente las autoridades decidieron practicarle la eutanasia al mamífero.

Redacción Ambiente
20 de septiembre de 2025 - 01:23 a. m.
Oso en Nueva Jersey.
Oso en Nueva Jersey.
Foto: Tomado del video
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La presencia de un oso dentro de un supermercado en Nueva Jersey, Estados Unidos, generó momentos de susto en varios residentes del municipio de Vernon, al norte del estado. Una mujer de 90 años resultó con una herida leve y un perro también fue atacado por el mamífero.

De acuerdo con la información que dio a conocer la policía de Vernon, el hecho se presentó en la tarde del martes, 16 de septiembre. A la 1:39 p.m., (hora local) la estación recibió una llamada en la que reportaron la presencia de un “oso molesto” que finalmente se fue alejando.

(Lea: Cada día, los chimpancés ingieren el equivalente a una bebida alcohólica)

Sin embargo, dos horas después, explicó la policía en un comunicado, una empleada del Dollar General, un supermercado ubicado en esta zona, reportó que el oso se encontraba dentro de la tienda y que minutos atrás había atacado al perro de la propietaria. La misma empleada le afirmó a la policía que el oso hirió a una mujer de 90 años, que fue trasladada a un centro médico por una lesión leve.

Un hombre que se encontraba dentro de la tienda le habló al oso y lo dirigió hasta la salida, como se ve en un video grabado por él mismo. El animal finalmente se quedó en el parqueadero del establecimiento, donde los policías lo guiaron hasta una zona cruzando la calle.

Allí los oficiales “le practicaron la eutanasia al oso según los criterios de respuesta del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey”, explicó la policía en el comunicado. Este departamento recolectó el cuerpo del oso para practicarle exámenes de rabia, cuyos resultados aún no han sido informados.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Oso en nueva jersey

Dollar General

Bear in dollar general

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar