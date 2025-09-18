Cada día, los chimpancés ingieren el equivalente a una bebida alcohólica

Un chimpancé en Ngogo, en el Parque Nacional Kibale de Uganda, en 2018, rodeado de uno de sus alimentos favoritos: los higos. Foto: Aleksey Maro/UC Berkeley

El consumo de alcohol en chimpancés puede ser mucho más común de lo que se cree. Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley, analizó el contenido de etanol de las frutas disponibles para los chimpancés en su hábitat nativo y encontró que estos animales podrían consumir fácilmente el equivalente a una bebida alcohólica estándar por día.

Aleksey Maro, estudiante de posgrado de UC Berkeley y autor principal del estudio, afirma que tanto machos como hembras consumen aproximadamente 14 gramos de etanol puro al día en su dieta, “lo que equivale a una bebida estadounidense estándar”.

Aunque no está claro si los chimpancés buscan las frutas con altos niveles de etanol, que suelen ser las más maduras y con más azúcares, la presencia de etanol en muchos de estos alimentos sugiere que el alcohol forma parte de su dieta habitual.

Los investigadores analizaron 21 especies de fruta en dos lugares distintos: Ngogo en Uganda y Taï en Costa de Marfil. Como resultado encontraron que el contenido promedio de etanol corresponde al 0,26 % en peso de estos primates, que en promedio es de 40 kilos.

Estudios anteriores en estas zonas, sostienen que los chimpancés consumen unos 4,5 kilogramos de fruta al día, lo que equivale a aproximadamente tres cuartas partes de su dieta. Gracias a esta información previa, y a la recolectada recientemente, se pudo calcular una tasa promedio de consumo de etanol en la dieta.

“Los chimpancés consumen entre el 5 y el 10 % de su peso corporal al día en fruta madura, por lo que incluso concentraciones bajas producen una ingesta diaria elevada: una dosis sustancial de alcohol”, afirmó Robert Dudley, profesor de biología integrativa de la UC Berkeley y uno de los autores del estudio publicado en la revista Science Advances.

De acuerdo con los investigadores, los chimpancés no son los únicos que incluyen este tipo de alcohol en su dieta. En un artículo publicado a principios de este año, Dudley y sus colegas de Berkeley informaron que las plumas de 10 de las 17 especies de aves analizadas contenían metabolitos secundarios de alcohol, lo que indica que su dieta (néctar, granos, insectos e incluso otros vertebrados) incluía cantidades sustanciales de etanol.

“El consumo de etanol no se limita a los primates”, afirmó Dudley, quien también es investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. “Es más característico de todos los animales frugívoros y, en algunos casos, de los que se alimentan de néctar”.

Al parecer, la razón por la que ocurre esto es porque el olor del etanol les ayuda a estos animales a encontrar alimentos con mayor contenido de azúcar, lo que proporciona un mayor retorno energético con el tiempo. El alcohol también puede aumentar el placer de comer, de forma similar a beber vino con la cena, explican los investigadores.

