Esta es, hasta el momento, la telaraña más grande del mundo

Tegenaria domestica en la Cueva de Azufre. Foto: Urak et al. 2025 , Subterranean Biology ( CC BY 4.0 )) - Urak et al. 2025 , Subterranean Biology ( CC BY 4.0 ))

Un equipo internacional de científicos logró identificar más de 111.000 arañas que viven en la que podría ser la telaraña más grande del mundo que se ha registrado hasta ahora, ubicada en la llamada Cueva de Azufre en la frontera entre Albania y Grecia. La telaraña tiene una superficie de más de 100 metros cuadrados.

De acuerdo con el estudio donde los investigadores describen el caso, publicado en la revista Subterranean Biology, la red se extiende a lo largo de 106 metros cuadrados en la pared de un estrecho pasadizo cerca de la entrada de la cueva, ubicada en Grecia, (las partes más profundas están en Albania). Esta se ha ido formando por miles de redes individuales en forma de embudo.

La colonia que vive en la telaraña está compuesta por aproximadamente 69.000 individuos de la especie Tegenaria domestica, y más de 42.000 de Prinerigone vagans. Los exámenes morfológicos y los análisis moleculares que hizo el equipo permitieron conocer que Tegenaria domestica fue la responsable de tejer la enorme tela colonial.

Sobre esta especie, el estudio explica que son arañas “cosmopolitas”, con distribución global. “Es nocturna y suele encontrarse cerca de las viviendas humanas, como en edificios, bajo piedras, en rincones oscuros, por ejemplo, armarios y sótanos, con adultos presentes durante todo el año”, escribieron los investigadores. Hasta el momento no se había descrito un caso en el que esta especie tejiera grandes redes.

“La especie normalmente construye una tela que se asemeja a un embudo abierto, con un refugio tubular abierto en ambos extremos y su borde ensanchándose en un lado para formar una superficie de captura en forma de lámina”, agregan.

En el caso de Prinerigone vagans, una pequeña araña de la familia de los linífidos, que cohabita la tela, los investigadores creen que ha permanecido allí porque la ausencia de luz dificulta la capacidad de detección visual por parte de T. domestica, lo que hace que la pequeña P. vagans pase desapercibida.

“Si tuviera que expresar con palabras todas las emociones que me embargaron al ver la telaraña, destacaría la admiración, el respeto y la gratitud. Hay que vivirlo para saber realmente lo que se siente”, dijo István Urák, el autor principal del estudio a LiveScience.

