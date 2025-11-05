La musaraña de la Isla de Navidad, otro animal declarado extinto en 2025

Ilustración de la musaraña de la Isla de Navidad. Foto: Tomada de Australian Museum

Hace poco más de un mes, se realizó en Abu Dabi una reunión que siempre se roba las miradas de quienes trabajan en conservación: el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En él se hizo un anuncio que pasó inadvertido: además del zarapito fino (Numenius tenuirostris), ese organismo declaró extinta a otra especie: la musaraña de la isla Christmas (Crocidura trichura), un mamífero que habitaba en la isla Christmas, en Australia.

Según la evaluación publicada en la página de la Lista Roja de la UICN, esta musaraña no ha sido vista desde 1985, a pesar de que se han hecho numerosos estudios para tratar de ubicarla.

“Un análisis reciente estimó una probabilidad del 92%, con intervalos de confianza del 95%, de que la especie se encuentre extinta”, se lee en el portal. Otro análisis, señala, concluyó que la probabilidad de extinción era del 98%.

“Estas estimaciones superan la probabilidad de extinción del 90% recomendada para su categorización como Extinta. En consecuencia, considerando la evidencia disponible, esta especie se considera Extinta”, añade en otro apartado.

Como indica la UICN, a finales del siglo XIX la musaraña de la Isla de Navidad era una especie muy común, pero su población empezó a disminuir rápidamente. Incluso, en 1908 un estudio sugirió que podía estar extinta.

De hecho, durante el siglo pasado solo se hicieron cuatro avistamientos: dos individuos en 1958 y otros dos en 1985. “Entre 1996 y 1998 se produjeron varios informes no confirmados, pero un estudio realizado en 2000 para determinar el estado de la musaraña no logró encontrar ningún ejemplar y, desde entonces, los numerosos estudios realizados no han conseguido registrar la especie”, dice la UICN.

Por si quedaban dudas, el muestreo que han hecho también incluyó el análisis del contenido estomacal de más de 500 gatos asilvestrados, pues los gatos se convirtieron en una de las amenazas de la musaraña.

¿Por qué se extinguió la musaraña?

La otra gran amenaza que influyó en la extinción de la musaraña fue la introducción de las ratas negras (Rattus rattus) a la isla. Además de convertirse en su depredadora, posiblemente fue la culpable de transmitir una enfermedad de diezmó su población: la tripanosomiasis. Entre 1900 y 1909 se dio la disminución de individuos más marcada.

Entre las otra amenazas que tuvo la musaraña están la hormiga loca amarilla introducida ( Anoplolepis gracilipes ) y la alteración de su hábitat.

Se cree, explica la UICN, que la introducción de la serpiente lobo común Lycodon capucinus en la década de 1980 “pudo haber contribuido aún más a su declive, dado que esta serpiente se extendió rápidamente por toda la isla”. Esa serpiente, inclusive, fue la culpable de la extinción de dos especies de reptiles endémicas y del murciélago insectívoro endémico.

Otras especies extintas

Además, de la musaraña de la Isla de Navidad y del zarapito fino, la UICN dio otra mala noticia: el caracol cónico (Conus lugubris) entró a la lista de especies extintas.

“Tres mamíferos australianos, los bandicoots Perameles myosuros, Perameles notina y Perameles papillon, así como Delissea sinuata, una planta nativa de las islas hawaianas, fueron evaluados por primera vez y entran en la Lista Roja como Extintos”, señaló, entonces, ese organismo.

Sin embargo, hubo anuncios esperanzadores: la tortuga verde marina (Chelonia mydas) ha mejorado su estado de En Peligro a Preocupación Menor gracias a décadas de acción sostenida de conservación.

“La actualización de hoy muestra la magnitud del desafío, pero también es un momento de celebración y un recordatorio oportuno de por qué debemos seguir adelante. Después de años al borde de la extinción, la tortuga verde marina ya no se considera en peligro. Esa es una gran victoria y un testimonio de décadas de trabajo dedicado junto a las comunidades locales“, dijo aquella vez Mike Hoffmann, Responsable de Recuperación de la Vida Silvestre en ZSL.

