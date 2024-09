La apuesta de la UE con la carbono-neutralidad y la protección de los bosques

Colombia ha sido identificado como un país prioritario por la Unión Europea para recibir apoyo en torno al Reglamento. Foto: Cortesía

Desde su publicación el 31 de mayo de 2023, el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR por sus siglas en inglés) ha generado un intenso debate. ¿Por qué? A partir del 1 de enero de 2025, siete productos asociados con los mayores niveles de deforestación global estarán sujetos a condiciones para ingresar al mercado europeo.

Este Reglamento exige que cualquier operador que comercie con materias primas o derivados de aceite de palma, cacao, caucho, café, soja, ganado bovino y madera dentro de la UE, o los exporte desde la UE a otros mercados, debe demostrar que estos productos no provienen de tierras deforestadas a partir del 31 de diciembre de 2020 y que fueron producidos conforme a las leyes vigentes en su país de origen.

¿Qué relación tienen estos productos con la Unión Europea y la deforestación?

La Unión Europea estima que entre 1990 y 2008 importó y consumió un tercio de los productos agrícolas asociados con la deforestación mundial, y calcula que durante ese período fue responsable del 10% de la deforestación mundial vinculada a la producción de bienes y servicios. Sus análisis indican que sin una intervención reguladora adecuada, el consumo y la producción de estos siete productos podría aumentar la deforestación en 248.000 hectáreas anuales hasta 2030.

La vida en la tierra depende de los bosques. Según ONU Medio Ambiente, el 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos viven en estos ecosistemas que cubren el 31% del planeta. Sin embargo, la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo más acelerado que nunca, y cerca de un millón de especies están en peligro de extinción. Por eso es urgente que todos los países implementen políticas que frenen la pérdida de biodiversidad y aseguren un futuro sostenible.

Las crisis climáticas y ambientales globales le cuestan a la economía global muchos miles de millones de euros cada año. Y no solo eso, las poblaciones y comunidades locales de los países productores, incluidos los pequeños agricultores y sus familias, son las más afectadas por las consecuencias de la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los patrones climáticos disruptivos.

La Unión Europea ha asumido el compromiso con un futuro sostenible y ha adoptado medidas para reducir su contribución a la deforestación mediante la regulación de sus cadenas de suministro con el Reglamento, que no solo busca detener la deforestación a nivel global, sino también reducir en al menos 32 millones de toneladas métricas las emisiones de carbono anuales asociadas con su consumo y producción.

El compromiso de este gigante del comercio mundial en la lucha contra la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero va más allá del Reglamento, e incluye su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2017-2030, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, y el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

¿Y qué pasa con el Pacto Verde?

Aunque a menudo se confunde el “Pacto Verde” con el Reglamento sobre cadenas libres de deforestación, es importante distinguirlos. El Pacto Verde, presentado en diciembre de 2019, es un conjunto de políticas vinculantes para la UE y sus Estados Miembros, y que buscan convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. La Comisión Europea tradujo estas ambiciones en legislación mediante el paquete “Objetivo 55″, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Este paquete incluye diversas estrategias, como la adaptación al cambio climático, la economía circular, la reducción de la contaminación, la movilidad sostenible y la estrategia en favor de los bosques, apoyada por el Reglamento.

El Pacto Verde está movilizando la economía hacia un camino más verde y es un ejemplo a nivel mundial. Otros grandes mercados en distintas latitudes, como Estados Unidos, están siguiendo el ejemplo europeo y avanzan rápidamente en la regulación de sus mercados bajo criterios de sostenibilidad y legalidad. Colombia, como gran despensa de alimentos y materias primas, debe prepararse para responder a las demandas de los mercados internacionales, garantizando el cuidado de su biodiversidad y siendo un ejemplo mundial en cadenas de suministro sostenibles.

¿Y cómo está Colombia?

En términos productivos, Colombia es el cuarto mayor productor de aceite de palma del mundo y el primero de América. El 75 % de la producción se consume en el mercado interno, mientras que el resto de la producción se exporta a diferentes mercados, siendo la UE uno de los principales destinos. En el sector cafetero, Colombia es el tercer mayor productor mundial de café, y sus principales mercados son Norteamérica (49,2%) seguido por Europa (26,7%). Por otro lado, el sector cacaotero produce cerca de 60 mil toneladas de grano, con un consumo interno de más del 93%, mientras que el resto se exporta a diferentes mercados, siendo la UE el segundo destino después de México.

Debido a estas cifras, Colombia ha sido identificado como un país prioritario por la Unión Europea para recibir apoyo en torno al Reglamento. A través de su proyecto ‘Trazabilidad y sostenibilidad de productos de exportación’, la UE acompaña a pequeños y grandes productores de las tres cadenas priorizadas en actividades de conocimiento y aplicación práctica del Reglamento, vinculando a varias instituciones del gobierno colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma y Fedecacao, empresas privadas, asociaciones y ONG.

Más allá de la comprensible preocupación de productores y comercializadores alrededor del futuro de las exportaciones, Colombia tiene una gran ventaja respecto a otros países para cumplir con los criterios del Reglamento. Su potencial para el desarrollo de cultivos sin deforestación y la cantidad de información oficial y sectorial relevante que permitirá identificar riesgos y mitigarlos adecuadamente, pone al país en una posición adelantada.

Según cifras del IDEAM, la deforestación no está asociada a las cadenas de café, cacao y palma. Reportes del 2022 y 2023 indican que las principales causas directas de deforestación fueron el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la minería y tala ilegal, y, en último lugar, la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. El país tiene un gran potencial para la producción agrícola sostenible y la agroecología. Con más de 42 millones de hectáreas (37% del total del territorio nacional), Colombia es uno de los 7 países identificados por la FAO con tierras agrícolas disponibles para expandir cultivos sin deforestar.

Además, el gobierno nacional, a través de la UPRA, entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura, ha definido técnicamente la frontera agrícola y ha realizado un trabajo detallado para determinar las áreas de aptitud para la siembra de más de 20 cultivos y sistemas ganaderos. Este trabajo tiene en cuenta las exclusiones legales y ambientales asociadas a Territorios Indígenas y Afrocolombianos, reservas forestales y bosques, garantizando la legalidad y la protección de los derechos sociales y territoriales.

Las oportunidades de Colombia para continuar comercializando a la Unión Europea, e incluso aumentar sus exportaciones para suplir la demanda de aquellos países que no cumplan con el Reglamento, son muy prometedoras y podrían transformar el panorama social y económico de familias campesinas que cultivan estos tres productos.

Por ejemplo, el café es el primer cultivo en Colombia con más de 840 mil hectáreas cultivadas por 552.000 productores (22% del total de productores agrícolas en Colombia). En el caso del cacao, y con cerca de 190 mil hectáreas, se considera un cultivo de paz, ya que el 40% de las parcelas son resultado del desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos ilícitos. Por su parte, la palma de aceite es el segundo cultivo en Colombia con 600.000 hectáreas y 200.000 empleos generados, en una cadena en la que el 83% de los empleos directos son formales.

Todas estas oportunidades se suman a los bajos niveles de deforestación asociadas y reportadas por las Federaciones. Según la Federación Nacional de Cafeteros, la mayoría de los cultivos fueron establecidos antes del 31 de diciembre de 2020 y principalmente en zonas dentro de la frontera agrícola; según Fedecacao, el cultivo del cacao es predominantemente un sistema agroforestal y favorece la conservación de los ecosistemas y la restauración de los bosques; y Fedepalma reporta que el sector es uno de los primeros en firmar un Acuerdo de Deforestación Cero, y sus cultivos están 99% libre de deforestación.

Aunque el Reglamento ha generado controversia a nivel mundial, el país no tiene nada que temer. Colombia cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con el reglamento: posee una sólida capacidad para desarrollar cultivos sin deforestación, información oficial para identificar y mitigar riesgos, y un marco institucional robusto que respalda la producción sostenible. Todos los esfuerzos públicos y privados deben enfocarse en la cooperación y la articulación para fortalecer los sistemas de información, fortalecer su competitividad y promover un desarrollo agrícola responsable y sostenible.