La Hora del Planeta 2026: así puede participar del gran apagón mundial

La Hora del Planeta se celebra el último sábado de marzo. Foto: WWF

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El próximo sábado 28 de marzo se realizará una nueva edición de la Hora del Planeta, una iniciativa creada e impulsada por WWF, que busca, a través de acciones como apagar la luz, darle un respiro al planeta. Este año, el evento tendrá lugar entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, hora colombiana.

“Durante dos décadas, la Hora del Planeta ha sido un momento universal de esperanza y unidad frente a la crisis climática y de la naturaleza. La edición número 20 de este año ofrece a las personas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su apoyo a un futuro más brillante y sostenible. Las decisiones que tomamos hoy darán forma al mundo del mañana, y esta iniciativa es un recordatorio del poder de la acción colectiva para impulsar el cambio que nuestro planeta necesita con urgencia”, dijo Kirsten Schuijt, directora general de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, en español), una organización de conservación independiente con una red mundial activa en casi 100 países.

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Vale señalar que la Hora del Planeta se realizó por primera vez en Sídney en 2007. Desde entonces ha crecido para convertirse en uno de los mayores movimientos mundiales para promover comportamientos sostenibles y acciones ambientales tangibles en más de 190 países y territorios.

Pero ¿tiene realmente un efecto apagar las luces durante una hora? Según explica WWF, apagar la luz, ahorrar energía, movilizarse en medios de transporte sostenibles, evitar el desperdicio de comida y, entre otros, separar de manera adecuada los desechos son formas de contribuir para lograr un impacto significativo y real en la protección de la naturaleza.

Según estimaciones de la organización, en el caso de Colombia, apagar la luz por 60 minutos podría reducir más de 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a conservar casi 2 hectáreas de bosque amazónico por un año.

“Para hacerle frente a las múltiples crisis que enfrenta nuestro planeta, necesitamos que cada sector de la sociedad se movilice para lograr cambios significativos. Y las acciones individuales no son la excepción”, precisó WWF, a través de un comunicado.

Así puede participar en la Hora del Planeta

Como explica el Fondo Mundial para la Naturaleza, uno de los primeros pasos para participar es apagar la luz de su casa durante la franja horaria anunciada. Luego de esto, WWF señala que se pueden realizar más acciones sostenibles, como reciclar o movilizarse ese día a través de modos sostenibles Por su parte, WWF anunció que preparó una serie de recursos para descargar y compartir desde las redes sociales, grupos familiares, de vecinos y de trabajo.

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“En Colombia, varias organizaciones privadas y la Alcaldía de Bogotá se sumarán apagando sus sedes e invitando a colaboradores y audiencias a hacer parte desde casa”, precisó WWF.

Por su parte, en el mundo, escenarios como la Puerta de Brandemburgo en Alemania, la Plaza de San Pedro, el Coliseo Romano, en Italia, la Acrópolis de Atenas, Grecia, y la Sagrada Familia, en España, también se unirán a esta iniciativa.

Si desea saber más sobre esta iniciativa, lo puede hacer a través de este enlace.