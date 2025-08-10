Las imágenes que dejó la nevada en la Laguna del Otún, en el Parque Los Nevados

Nevada en la Laguna del Otún. Foto: PNN

A través de redes sociales, Parques Nacionales Naturales (PNN) compartió las imágenes de lo que describieron como un “espectáculo de la naturaleza”. Se trata de una nevada que cayó el sábado, 9 de agosto, sobre la Laguna de Otún, ubicada en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

En las fotos se ve como este lugar, y las montañas a su alrededor, se “vistieron de blanco”, una razón más para “cuidar y preservar” la naturaleza, como mencionó PNN.

La laguna hace parte del Sistema de Humedales del Otún (RAMSAR). Está ubicada en el centro del parque en la vertiente occidental de la cordillera central, con jurisdicción en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira, en el departamento de Risaralda.

Los Nevados es uno de los 23 parques abiertos al ecoturismo. Tanto en la laguna y en la cuenca alta del Río Otún está permitido el ingreso por la cabaña de Potosí, en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas, y por la vereda el Cedral, en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda.

El 30 de marzo una situación similar se registró en el páramo de Sumapaz cuando un veterinario capturó el momento en que nevó en la vereda Paquiló. Según los reportes de expertos, el fenómeno climático es más común verlo en zonas más altas del Sumapaz, por lo que el reporte en la vereda fue algo que llamó la atención.

