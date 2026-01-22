Los pingüinos estarían adelantando su temporada de reproducción debido al cambio climático

Los pingüinos gentoo mostraron el mayor cambio, con un adelanto promedio de 13 días en su temporada reproductiva. Foto: Ignacio Juárez Martínez

Un estudio dirigido por el proyecto Penguin Watch, en la Universidad de Oxford y la Universidad Oxford Brookes, reveló un cambio significativo, a lo largo de los años, en la temporada de reproducción de los pingüinos antárticos.

Durante una década, entre 2012 y 2022, los investigadores analizaron el calendario reproductivo de los pingüinos, específicamente su asentamiento en la colonia, es decir, la primera fecha en la que estos animales ocuparon continuamente una zona de anidación. En total, observaron tres especies: adelia (Pygoscelis adeliae), barbijo (P. antarcticus) y gentoo (P. papua), cuyas colonias pueden variar en tamaño desde una docena hasta miles de nidos.

El equipo utilizó imágenes de 77 cámaras time-lapse que monitorearon 37 colonias en la Antártida, además de algunas islas subantárticas. De ese modo, los científicos buscaron garantizar que las conclusiones fueran relevantes para la especie en su conjunto y no solo para poblaciones específicas.

La evidencia arrojó que la temporada reproductiva de las tres especies se anticipó a un ritmo récord. Puntualmente, los pingüinos gentoo mostraron el mayor cambio, con un adelanto promedio de 13 días por década (hasta 24 días en algunas colonias). Dicho hallazgo representa “el cambio fenológico más rápido registrado en cualquier ave, y posiblemente en cualquier vertebrado, hasta la fecha”, según comunicó la Universidad de Oxford. Por su parte, los pingüinos adelia y barbijo también adelantaron su temporada reproductiva, con un promedio de diez días de anticipo.

Las cámaras de monitoreo, además, estaban equipadas con termómetros, lo cual le permitió a los científicos registrar los cambios de temperatura. Los datos revelaron que las colonias se están calentando cuatro veces más rápido (0,3 °C al año) que el promedio de la Antártida (0,07 °C al año), lo cual las convierte en uno de los hábitats con el aumento de temperatura más acelerado de la Tierra.

El equipo, entonces, tiene la hipótesis de que este calentamiento es uno de los factores principales en los cambios observados en la temporada reproductiva. Sin embargo, aún no está claro si este comportamiento se trata de una respuesta totalmente adaptativa. De ser así, podría generar un desajuste ecológico, por ejemplo, en la disponibilidad de presas.

“Nuestros resultados indican que probablemente habrá ‘ganadores’ y ‘perdedores’ del cambio climático para estas especies de pingüinos”, subrayó Ignacio Juárez Martínez, quien dirigió el estudio, publicado en la revista Journal of Animal Ecology. “En concreto, las condiciones cada vez más subpolares de la península antártica probablemente favorezcan a los generalistas, como los pingüinos P. papua, en detrimento de los especialistas polares como los pingüinos barbijo, especializados en kril, y los pingüinos adelia, especializados en hielo”.

Fiona Jone, coautora de la investigación, apuntó que “dado que los pingüinos se consideran un indicador del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para las especies de todo el planeta. Se necesita un mayor seguimiento para comprender si este avance récord en las temporadas reproductivas de estas especies está afectando su éxito reproductivo”.

