Más de 1.700 participantes del Baby Fútbol se sumaron a jornada de reciclaje en Antioquia

Camisetas entregadas para la competencia. Foto: Interaseo

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Más de 1.700 niños de algunos municipios de Antioquia participaron en una jornada ambiental que permitió la recolección de 5.3 toneladas de material reciclable, en el marco de una iniciativa que promueve la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los residuos desde la infancia.

Un total de 1.714 niños que participan en el clasificatorio del Baby Fútbol recibieron sus uniformes oficiales luego de sumarse a Eco Campeones, una estrategia que promueve el reciclaje y el cuidado del medio ambiente en el Valle de Aburrá. La iniciativa es impulsada por las alcaldías de Bello, Sabaneta, Caldas y Copacabana, en alianza con Interaseo y sus sociedades en la región.

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“La recolección de más de cinco toneladas de material reciclable es una muestra de que las familias y los niños del Valle de Aburrá están dispuestos a asumir un papel protagónico en la construcción de territorios más sostenibles. En el que cada costal de reciclaje entregado representó mucho más que material aprovechable, fue un mensaje de compromiso, responsabilidad y amor por el medio ambiente por parte de cientos de niños y sus familias”, indicó Paula Sierra, gerente de las Sociedades de Interaseo en Antioquia.

Para recibir su uniforme, cada participante entregó dos costales de material aprovechable, en una actividad que busca fomentar hábitos de reciclaje y el cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.

Durante la jornada se recolectaron 5.324 kilogramos de material reciclable en tres municipios del Valle de Aburrá. Bello lideró la iniciativa con 2.880 kilogramos y la entrega de 1.120 uniformes, seguido de Copacabana, donde se recibieron 1.235 kilogramos y se distribuyeron 360 uniformes, y Caldas, con 1.209 kilogramos recolectados y 234 uniformes entregados. La jornada en Sabaneta está prevista para los próximos días.

En la jornada se recolectaron 5.324 kilogramos de material reciclable, que fueron aprovechados en lugar de terminar como residuos, en una actividad que también buscó promover hábitos de reciclaje en los hogares.

“Esta iniciativa demuestra que, cuando el deporte, la educación ambiental y el trabajo en equipo se unen, es posible formar ciudadanos comprometidos con el cuidado de su territorio y construir un futuro más sostenible para todos. Demostrando que los verdaderos campeones no solo se destacan en la cancha; también son aquellos que entienden que sus acciones pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente y en sus comunidades”, concluye Interaseo, a través de un comunicado.