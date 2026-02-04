Por primera vez en 25 años, nació un elefante en el zoológico de Washington

Personal veterinario y de cuidado animal del Smithsonian con la cría de elefante asiático, nacida de la elefanta asiática Nhi Linh el 2 de febrero de 2026 en el Zoológico Nacional del Smithsonian. Foto: Roshan Patel, Smithsonian’s Na - Roshan Patel

El Zoológico Nacional del Smithsonian, ubicado en Washington, Estados Unidos, está de celebración por el primer nacimiento de un elefante en este lugar, después de casi 25 años. Nhi Linh, una elefante de 12 años, dio a luz una cría sana el lunes 2 de febrero.

A través de sus redes sociales, el zoológico informó que la cría logró ponerse de pie y moverse sin ayuda solo cinco horas después de nacer. El personal del lugar le realizó un examen neonatal completo para revisar sus condiciones de salud. “Pero cuando una cría pesa 136 kg, es más fácil decirlo que hacerlo”, escribió el zoológico.

Tanto la madre como la cría fueron llevadas a un establo para descansar. “A medida que la cría gane confianza, el equipo de elefantes la presentará al resto de la manada”, explicó el zoológico. En este mismo lugar hay un total de siete elefantes —cinco hembras adultas, un macho adulto y la nueva cría — que se pueden encontrar en la red de patios y senderos de Elephant Trails, o en el gran establo interior llamado Centro Comunitario de Elefantes.

Sobre los padres, los cuidadores informaron que se llaman Spike, el padre, y Nhi Linh, la madre primeriza que duró 21 meses embarazada, “dos miembros especiales de nuestra familia de elefantes”. La pareja recibió una recomendación de reproducción del Plan de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios.

Un nacimiento especial

Durante más de 50 años, científicos del Smithsonian han liderado la investigación sobre el cuidado y la conservación de los elefantes en Washington, y el sudeste asiático. El conocimiento adquirido al trabajar con los elefantes del Zoológico se comparte con zoológicos acreditados y organizaciones de conservación para proteger a estos animales en libertad y bajo cuidado humano.

En los países con áreas de distribución de elefantes, los científicos del Smithsonian realizan investigaciones junto con socios clave de conservación y comunitarios para ayudar a que los humanos y estos gigantes mamíferos convivan de forma segura.

Actualmente, se estima que hay menos de 50.000 elefantes asiáticos en estado salvaje, por esto, para el zoológico, cada nacimiento es un símbolo de esperanza y “un recordatorio de que la protección de los elefantes comienza con todos nosotros”.

El trabajo de los científicos del Smithsonian incluye mapear cómo se mueven los elefantes a través de los bosques de Laos y Myanmar, proporcionando datos que pueden reducir el conflicto con los humanos. También se han dedicado a estudiar las hormonas y la genética para garantizar que las crías nazcan de forma segura y que los rebaños saludables puedan seguir creciendo.

