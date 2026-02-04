En la isla Gorgona hay más especies de serpientes de las que pensábamos

La serpiente bejuco ("Imantodes inornatus") nunca había sido reportada en una isla en Colombia. Foto: Universidad del Quindío

Un grupo de investigadores registró dos nuevas especies de serptiente al interior de la isla Gorgona, en el Pacífico colombiano. El hallazgo se dio accidentalmente, en medio de una expedición que buscaba analizar una especie de sapo.

Se trata de dos especies que ya eran conocidas en Colombia, pero de las que no se conocía una distribución dentro de la isla Gorgona. De hecho, allí solo se conocían 18 especies de serpientes, cuya distribución y comportamientos estaban descritos de manera muy completa. Por eso, para los científicos fue sorprendente descubrir dos especies nuevas en este lugar.

“Una de ellas, la Imantodes inornatus, la hallamos en la noche, en la estructura de la cárcel abandonada que ahora ha sido conquistada por la selva. Más tarde, realizamos un recorrido diurno en zonas más alejadas del casco urbano y encontramos la Urotheca dumerilii”, dijo en un comunicado Cristian González Acosta, integrante del Grupo de Investigación en Evolución, Ecología y Conservación (EECO) de la Universidad del Quindío.

La Imantodes inornatus se ha caracterizado en otras partes del país como una especie nocturna, que suele habitar en los árboles, y que recibe nombres comunes como “serpiente bejuco” o “culebra de cabeza chata”. “El espécimen encontrado, un macho adulto, presentaba una coloración viva, con un fondo amarillo y naranja salpicado de pequeñas manchas negras en la cabeza”, explicó la Uniquindío en el comunicado.

Este individuo se había registrado entre Valle del Cauca y Nariño en varias localidades. Sin embargo, es la primera vez que una serpiente bejuco se reporta en una zona insular del país.

“La segunda especie, Urotheca dumerilii, es endémica de Colombia y es un hallazgo poco común debido a su estilo de vida reservado. Anteriormente, la especie solo se conocía por seis registros con datos de localidad suficientes en el país", señaló la universidad.

Para los investigadores, estas especies pudieron haber pasado desapercibidas en expediciones anteriores por sus hábitos de vida esquivos. Sin embargo, destacan que es necesario adelantar más estudios de caracterización de la biodiversidad de la isla, con el fin de tener un panorama más completo, ahora que se están dando “crecientes actividades de desarrollo en la isla, que incluyen la expansión del turismo y proyectos militares”.

