Soacha fortalece su gestión de residuos con un modelo sostenible liderado por Urbaser

Urbaser Soacha, servicio público de aseo. Foto: Urbaser

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Urbaser Soacha S.A. E.S.P. continúa fortaleciendo la modernización del servicio público de aseo en el municipio con la incorporación de nueva maquinaria y una estrategia integral que combina eficiencia operativa, sostenibilidad y trabajo comunitario.

Como parte de este proceso, la compañía sumó a su robusta flota dos barredoras mecánicas de última generación importadas desde Europa y dos nuevos vehículos compactadores Mercedes-Benz modelo 2026, equipos que permitirán seguir optimizando las labores de barrido, recolección y limpieza en distintos sectores del municipio.

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La modernización de la flota hace parte de una apuesta que Urbaser viene consolidando desde 2020 para responder a los desafíos operativos de una ciudad en constante crecimiento como Soacha, donde actualmente se generan cerca de 180.000 toneladas de residuos al año.

Uno de los principales retos identificados ha sido la disposición inadecuada de residuos en vías, esquinas y espacios públicos, situación que impacta el entorno urbano y la calidad de vida de las comunidades. Frente a este panorama, la empresa desarrolló un modelo técnico y operativo basado en la contenerización progresiva del municipio.

“Actualmente contamos con 2.572 contenedores instalados en diferentes sectores de Soacha, acompañados de procesos permanentes de educación ambiental y apropiación comunitaria, enfocados en fortalecer la separación en la fuente, el reciclaje y el cuidado del espacio público”, explicó Alejandro Niño, gerente de Urbaser Soacha.

La estrategia ha permitido mejorar la prestación del servicio incluso en zonas de difícil acceso, especialmente en sectores con vías estrechas o no pavimentadas, donde históricamente se presentaban mayores dificultades operativas.

“Reconocemos el trabajo que realiza Urbaser en sectores como la comuna 4, donde las condiciones de las vías son complejas. Los contenedores han sido importantes para la comunidad y nosotros también asumimos el compromiso de cuidarlos”, señaló Sandra Jiménez, líder comunitaria del municipio.

De manera paralela al fortalecimiento operativo, la compañía consolidó durante 2025 un modelo integral de sostenibilidad enfocado en educación ambiental, recuperación de espacios públicos, participación ciudadana y economía circular, iniciativa que fue reconocida recientemente con el Premio a la Responsabilidad Social 2026 durante la Asamblea Anual de Afiliados de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

El programa logró impactar a miles de ciudadanos a través de jornadas pedagógicas, intervenciones comunitarias y acciones ambientales desarrolladas en distintos sectores de Soacha.

En total, se realizaron 144 capacitaciones que beneficiaron a más de 6.800 personas, además de actividades culturales y educativas que alcanzaron a más de 40.000 ciudadanos.

Asimismo, fueron recuperados 33 puntos críticos de residuos, intervenidos 34 escenarios deportivos y desarrolladas más de 80 jornadas comunitarias orientadas al embellecimiento y recuperación del espacio público.

La estrategia también permitió consolidar seis comités ambientales y formar más de 100 guardianes ambientales, fortaleciendo el liderazgo ciudadano y la participación comunitaria en temas ambientales.

En materia de reciclaje y economía circular, una de las iniciativas más destacadas fue “La Marcha del Cuaderno Usado”, jornada que permitió recolectar 5.000 cuadernos usados y entregar 2.500 nuevos a estudiantes del municipio, integrando además a recicladores de oficio en el proceso.

Con estas acciones, Urbaser Soacha reafirma su compromiso con la modernización del servicio público de aseo, el fortalecimiento de la operación y la construcción de un municipio más limpio, sostenible y participativo.