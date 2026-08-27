Terremoto en Colombia: UE destina COP 900 millones adicionales para atender la emergencia

A través del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), se generaron mapas rápidos que compararon imágenes satelitales de antes y después del sismo para identificar edificaciones y vías afectadas en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la mañana de este jueves, 27 de agosto, la Unión Europea anunció que destinará una partida adicional de 250.000 euros (COP 900 millones) en financiación humanitaria para ayudar a las personas más afectadas por el terremoto registrado en Colombia.

Según precisó la Unión Europea en Colombia, estos recursos serán direccionados a la Cruz Roja Colombiana para brindar asistencia de emergencia, incluyendo alimentos, artículos de higiene y otros enseres. Además, se planea ofrecer transferencias de efectivo para costear alojamientos temporales y otras necesidades inmediatas.

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“Esta nueva contribución se suma a los dos millones de euros (cerca de 7.200 millones de pesos colombianos) en ayuda humanitaria anunciados inmediatamente tras el desastre para ayudar a las comunidades afectadas. La Unión Europea también ha movilizado el envío de artículos de primera necesidad a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Alemania, Suecia, Luxemburgo y Francia han donado tiendas de campaña, mantas, kits de cocina, filtros de agua y artículos de higiene”, indicó la UE en Colombia, a través de un comunicado.

Uno de los puntos que aclaró la Unión Europea es que a principios de año ya había destinado una partida inicial de 17 millones de euros (61.000 millones de pesos) para otras necesidades humanitarias en Colombia, de los cuales 100.000 euros (cerca de COP 360 millones) fueron redistribuidos por la Cruz Roja Alemana para asistir a los afectados del terremoto.

Además, como parte de la atención de la emergencia, la UE también activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para facilitar una primera evaluación de daños. Para finales de este mes, los equipos de UNITAR-UNOSAT están utilizando actualmente productos críticos derivados de satélites para cartografiar los daños en las edificaciones y orientar las labores de rescate sobre el terreno.

“A través del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), se generaron mapas rápidos que compararon imágenes satelitales de antes y después del sismo para identificar edificaciones y vías afectadas en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, información que las autoridades colombianas han venido usando para priorizar la respuesta en zonas donde las comunicaciones y el acceso terrestre estaban comprometidos”, indicó la UE en Colombia, a través de un comunicado.