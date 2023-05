Vacunarán koalas contra enfermedad sexual que amenaza su supervivencia

En algunas regiones de Australia hasta el 70 % de la población se encuentra infectado con clamidia.

En 2022, el gobierno de Australia declaró a los koalas como una especie en peligro de extinción, luego de encontrar que sus poblaciones se habían reducido cerca de un 30 % desde 2019. Las razones que amenazan estos marsupiales son varias, entre ellas la clamidia, una enfermedad de trasmisión sexual que les provoca, entre otros efectos, ceguera e infertilidad.

En poblaciones como Queensland y Nueva Gales del Sur las tasas de infección por esta enfermedad llegan al 70%. “Los koalas se ponen tan enfermos que no pueden trepar a los árboles para conseguir comida ni escapar de los depredadores, y las hembras pueden quedar estériles”, explica Samuel Phillips, microbiólogo de la Universidad de Sunshine Coast. (Lea: Muere la última hembra de una especie de tortuga gigante)

Ante esta situación, científicos de Universidad de Sunshine Coast (USC) de Queensland, Australia, han estado trabajando durante varios años en una vacuna que pueda tratar la clamidia. Luego de varios ensayos, el biológico de una sola dosis está listo para aplicarlo, inicialmente, a la mitad de la población de koalas de la región de Nothern Rivers.

Para hacerlo, primero deberán identificarlos y posteriormente tienen planeado construir unos recintos circulares alrededor de las bases de los árboles de eucalipto, donde pasan el tiempo los koalas, con puertas que conducen a unas jaulas. Con suerte, en unas horas, o días, los marsupiales bajan del árbol y se dirigen hacia las trampas donde pondrán hojas, para poder atraparlos. Se estima, que el proceso tardará tres meses en realizarse.

Una vez tienen el animal, tendrán que hacerle un chequeo, luego les administrarán la inyección, y finalmente, permanecerán en observación durante 24 horas para confirmar que no haya efectos secundarios, según explicó Jodie Wakeman, directora clínica y de atención veterinaria de Friends of the Koala. (Lea: ¿Cómo estudiamos a las ballenas si apenas las vemos cuando emergen a la superficie?)

Según los científicos, la vacuna es segura y eficaz, pues ya ha sido probada en algunos individuos que se han llevado a centros de rescate de vida silvestre. El biológico dará tres tipos de protección: niveles reducidos de infección que circulan en la población, progresión reducida a la enfermedad clínica e incluso reversión de la enfermedad existente en algunos casos.

¿Qué es la clamidia y qué provoca?

La clamidia es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo que también afecta a los humanos. Esta enfermedad, trasmitida por la bacteria Chlamydia trachomatis, se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), la prevalencia más alta de infecciones por clamidia en el sexo femenino se da en el grupo de 15 a 19 años, seguido del de 20 a 24 años. Esta se transmite al tener relaciones sexuales, o también de madre a hijo durante el parto. En los koalas aún no se ha confirmado como llegó esta enfermedad. Sin embargo, se cree que fue a través de las heces de otros animales infectados.