30 posibles nuevas especies: el resultado de una nueva expedición al fondo del mar

Un nudibranquio hallado a 3.125 metros de profundidad en el Cañón del Río de la Plata. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute - ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Hace pocos días culminó una nueva expedición que llegó hasta el océano profundo, para observar ecosistemas y especies que antes no habían podido ser observadas.

Liderada por el Schmidt Ocean Institute, la expedición buscaba explorar las aguas profundas del mar de Uruguay, tal y como lo había hecho un par de meses atrás en Argentina.

“Siempre esperamos encontrar lo inesperado, pero la diversidad y complejidad de lo que encontramos superó todas nuestras expectativas”, dijo Alvar Carranza, científico jefe de la expedición, de la Universidad de la República y del Centro Universitario Regional del Este.

Como sucedió en Argentina, el equipo de científicos, esta vez liderado por investigadores uruguayos, se llevó varias sorpresas. Se encontraron, por ejemplo, con arrecifes formados por Desmophyllum pertusum, “un coral pétreo de aguas frías y crecimiento lento”, que eran más sanos, más grandes y albergaban más vida de lo previsto.

Uno de esos arrecifes, señalan en un comunicado, fue hallado a más de 300 metros de profundidad y el tamaño los dejó sorprendidos: 1,3 kilómetros cuadrados, algo así como 180 canchas de fútbol.

Peces fuelle (conocidos como peces colibrí), caracoles de concha hendida, meros y tiburones (como un tiburón gato de aguas profundas) fueron otras de las especies que lograron observar. Para hacerlo, enviaron sofisticados ROV que son operados de manera remota y pueden tomar tanto imágenes como muestras para que sean analizadas, posteriormente, en la embarcación y en universidades.

“El equipo descubrió al menos 30 posibles especies nuevas, entre ellas esponjas, caracoles y crustáceos”, indica en el comunicado el Schmidt Ocean Institute. También documentaron cientos de especies nunca antes vistas en aguas uruguayas, como el calamar cristal, el pulpo dumbo y el pez trípode.

En total, la expedición, que se convirtió en la número 100 del instituto, duró 29 días. Se hizo a bordo del Falkor (too), una embarcación que cuenta con sofisticados equipos para llevar a cabo esas empresas bajo el mar.

“El descubrimiento de la vida marina revela las profundidades ocultas de los océanos y transforma nuestra percepción del mundo”, dijo, por su parte, Leticia Burone, miembro del equipo e investigadora de la Universidad de la República Uruguaya.

