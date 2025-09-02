A pesar del fenómeno de La Niña, las temperaturas globales no disminuirán: ONU

A pesar del enfriamiento en las aguas del Pacífico, las temperaturas no disminuirán. Foto: Organización Meteorológica Mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió hoy que, a pesar del fenómeno de La Niña, que podría consolidarse de aquí a noviembre, no disminuirá el promedio de temperatura mundial que se viene presentando este año.

De acuerdo con esa organización, hay un 55 % de probabilidad de que las aguas superficiales de océano Pacífico se enfríen a tal punto que se consolide el fenómeno de La Niña en los próximos dos meses.

Este fenómeno suele caracterizarse por afectar zonas tropicales, como Colombia, generando un incremento en las precipitaciones que se presentan, exponiendo a poblaciones a inundaciones y deslizamientos, entre otras afectaciones.

A pesar de esto, la OMM advirtió que el cambio climático y el aumento acelerado en el promedio de la temperatura global no se detendrá. Esto, por el contrario, ha estado “exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos y afectando a los patrones estacionales de precipitaciones y temperaturas”.

Esta advertencia se hace luego de que 2024 fuera el año más caluroso desde que se tienen registros y el primero en superar por 1,5 °C el promedio de temperatura global durante la era preindustrial (hacia 1880).

La disminución de las temperaturas en el Pacífico, aunque pueda causar un incremento en las precipitaciones, no hará que esa tendencia cambie. Las temperaturas, como lo ha advertido en varias ocasiones la OMM, seguirán incrementando.

“La última actualización indica que, de septiembre a noviembre, se espera que las temperaturas sean superiores a lo normal en gran parte del hemisferio norte y en gran parte del hemisferio sur", dijo la organización.

Por eso, aseguran, será necesario trabajar en medidas de mitigación que permitan, por lo menos, desacelerar el incremento de las temperaturas. Mientras tanto, “las predicciones de precipitaciones serán similares a las que se observan normalmente durante un episodio moderado de La Niña”, según indicó el portal de Noticias ONU.

