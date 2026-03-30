ANLA abre proceso sancionatorio en contra de Hidroituango por posibles fallas ambientales

Hidroituango es la hidroeléctrica más grande que opera en Colombia. Foto: Cortesía - EPM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un proceso de investigación sancionatorio en contra de Hidroituango, la hidroeléctrica más grande del país. Así lo anunció Irene Vélez Torres, directora de la entidad, en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con la funcionaria, el proceso se abre por la inundación de 60 hectáreas que se habrían dado en el marco del frente frío ocurrido en febrero, momento en el que se registraron lluvias atípicas durante la que suele ser una temporada seca en Colombia.

Un proceso similar se abrió hace pocas semanas en contra de la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba, también por las decisiones tomadas para manejar los niveles del embalse durante el frente frío.

Vélez aseguró que la investigación buscará establecer si se presentaron incumplimientos en la inundación de esas 60 hectáreas. Durante la última década, añadió la directora de la ANLA, se han abierto 29 procesos sancionatorios a Hidroituango.

La investigación también está relacionada con las decisiones que tomó la hidroeléctrica para manejar los niveles del embalse durante esta emergencia.

Se analizará si hubo fallas por parte de la operación al “no haber controlado, adecuadamente, el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá”, dijo Vélez en la emisora.

Otros aspectos que investiga la ANLA tienen que ver con los registros de liberación de caudal aguas arriba y aguas abajo del embalse, que, según Vélez, presentarían inconsistencias. Además, una posible elevación de la cota autorizada para el embalse durante los primeros meses del año.

Finalmente, la directora de la ANLA explicó que estos procesos pueden tomar hasta cinco años, por lo que las decisiones frente a la investigación tardarán en llegar. De hecho, de los 29 procesos abiertos en la última década, todavía hay 20 en disputa.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜