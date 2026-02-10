Logo El Espectador
Embalse de Urrá: que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja

Tras las graves inundaciones que está viviendo Córdoba, empezó la búsqueda de responsables. El presidente de la hidroeléctrica renunció, la ANLA culpa a empresa de sobrepasar los límites y el presidente Petro los señala de preferir las ganancias a evitar una tragedia. Pero aquí le explicamos, paso a paso, por qué hay más elementos en juego de lo que algunos quieren hacer creer.

César Giraldo Zuluaga y Sergio Silva Numa
11 de febrero de 2026 - 12:31 a. m.
Imagen de la Hidroeléctrica Urrá I, en el departamento de Córdoba.
Imagen de la Hidroeléctrica Urrá I, en el departamento de Córdoba.
Foto: CVS

En el momento en el que escribimos este artículo, en la tarde del 10 de febrero, hay miles de familias sufriendo aún por las graves inundaciones que hay en buena parte de Colombia. Según la UNGRD, hay más de 58.000 familias afectadas y unas 35.000 hectáreas inundadas. Solo en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados, hay más de 140.000 personas damnificadas, según el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta.

En Chocó, Antioquia, Putumayo y Bolívar se repiten los relatos de personas que lo perdieron todo. Por ejemplo, en unos videos...

Por César Giraldo Zuluaga

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Juan Guillermo Jaramillo(7rdvy)Hace 11 segundos
Buen y objetivo análisis del problema actual presentado en la costa Atlántica.
