Embalse de Urrá: que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja

Imagen de la Hidroeléctrica Urrá I, en el departamento de Córdoba. Foto: CVS

En el momento en el que escribimos este artículo, en la tarde del 10 de febrero, hay miles de familias sufriendo aún por las graves inundaciones que hay en buena parte de Colombia. Según la UNGRD, hay más de 58.000 familias afectadas y unas 35.000 hectáreas inundadas. Solo en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados, hay más de 140.000 personas damnificadas, según el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta.

En Chocó, Antioquia, Putumayo y Bolívar se repiten los relatos de personas que lo perdieron todo. Por ejemplo, en unos videos...