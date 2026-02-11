Logo El Espectador
Así fue la resistencia de los embera-katío en contra de la construcción de Urrá

Durante la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, hoy en el centro del debate por las inundaciones que dejan más de 140.000 personas afectadas en Córdoba, las comunidades embera-katío se opusieron en repetidas ocasiones al llenado del embalse. Así fue su resistencia para evitar un proyecto que partió la historia de su territorio en dos y el cubrimiento que hizo El Espectador en ese momento.

Andrés Mauricio Díaz Páez
11 de febrero de 2026 - 02:39 p. m.
La Represa Urrá I, en Córdoba, es abastecida principalmente por el río Sinú y sus afluentes.
Foto: Gobernación de Córdoba

El martes 14 de diciembre de 1999, la Plaza de Bolívar de Bogotá recibió a 167 indígenas embera-katío que llegaron a la capital del país con una misión que no pudieron cumplir. Pedían detener el llenado del embalse de Urrá, la hidroeléctrica de Córdoba hoy señalada por el presidente Gustavo Petro como responsable de las inundaciones que han afectado al departamento.

Como explicamos en este...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
Guillermo(n5sqs)Hace 50 minutos
Este siempre será un claro ejemplo de la falta de conciliación y armonización de los proyectos de desarrollo con los entornos donde se construyen. Desde hace siglos los primitivos habitantes de la costa caribe (los Zenúes) ya tenian un conocimiento de la hidraúlica de sus ecosistemas. https://totumasymaracas.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/doc_sinc3ba_tatiana_2012_rfinal.pdf
