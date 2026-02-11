Así fue la resistencia de los embera-katío en contra de la construcción de Urrá

La Represa Urrá I, en Córdoba, es abastecida principalmente por el río Sinú y sus afluentes. Foto: Gobernación de Córdoba

El martes 14 de diciembre de 1999, la Plaza de Bolívar de Bogotá recibió a 167 indígenas embera-katío que llegaron a la capital del país con una misión que no pudieron cumplir. Pedían detener el llenado del embalse de Urrá, la hidroeléctrica de Córdoba hoy señalada por el presidente Gustavo Petro como responsable de las inundaciones que han afectado al departamento.

