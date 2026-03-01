Científicos detectan plásticos en nidos de tortugas marinas en una isla remota de Brasil

(Imagen de referencia) Según describen los autores del estudio, Trindade es una formación volcánica rica en biodiversidad y en la que no hay población humana permanente, además de un equipo de entre 30 a 40 personas de la Armada. EFE/ Bienvenido Velasco Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Un grupo internacional de investigadores alertó que, en el sur del océano Atlántico, los sitios de anidación de especies como la tortuga verde (Chelonia mydas) se están contaminando con sustancias liberadas por “rocas de plástico”.

“Las rocas plásticas son aglomeraciones de sedimentos plásticos y naturales, principalmente como resultado de acciones humanas, tales como hogueras y basura en las playas. En Brasil, las rocas plásticas se detectaron por primera vez en Parcel das Tartarugas, una de las playas de la isla Trindade, situada a 1.100 kilómetros de la costa del estado de Espírito Santo”, explican los autores del estudio, a través de un comunicado.

Según describen los autores del estudio, Trindade es una formación volcánica rica en biodiversidad y en la que no hay población humana permanente, además de un equipo de entre 30 a 40 personas de la Armada. Forma parte, además, del Monumento Nacional de las Islas de Trindade y Martim Vaz y Monte Columbia, clasificado como unidad de conservación integral.

En la investigación, publicada en Marine Pollution Bulletin, investigadores de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP) encontraron que la fuente de esta contaminación serían unas rocas de plásticos, monitoreadas por los investigadores, perdieron cerca del 40 % de su tamaño original desde el 2019. Esto último estaría liberando fragmentos en la isla.

En entrevista con la agencia FAPESP, Fernanda Avelar Santos, primera autora del estudio, afirma que “aparte del impacto visible en el medio ambiente, podemos suponer que este plástico está siendo ingerido por la fauna silvestre, no solo por las tortugas, sino también por peces, aves y cangrejos. Es una zona única en el mundo, y esto es una advertencia importante”.

Para llegar a estos resultados, los investigadores utilizaron equipos de espectroscopía para analizar los plásticos encontrados en la isla e identificar los polímeros presentes en las muestras. “La mayor parte de los macroplásticos y microplásticos se acumulan en las depresiones donde las tortugas entierran sus huevos cada año”, indican los autores del estudio.

Los autores del estudio aseguran que estos resultados apuntan a la necesidad de mejorar las políticas públicas para el manejo de residuos plásticos, así como acciones coordinadas para la limpieza de las playas.

“Uno de los requisitos para que el Antropoceno sea considerado una nueva época geológica, algo que aún se debate, es precisamente la existencia de materiales artificiales enterrados en los sedimentos. Dado que se encontraban a hasta 10 centímetros por debajo de la superficie en los nidos, este es un punto de acumulación potencial para el próximo millón de años, concluye Fernanda Avelar Santos, primera autora del estudio.

