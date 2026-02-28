Temperaturas en Colombia aumentarán entre finales de febrero e inicios de marzo: Ideam

Ola de calor Foto: Climate Visuals

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las temperaturas en distintas regiones de Colombia podrían aumentar durante finales de febrero e inicios de marzo de 2026.

Según explica Cristian Arango, coordinador del análisis y pronóstico del tiempo del Ideam, “estos incrementos de temperatura se deben a la disminución de la cobertura nubosa en las regiones Caribe, Amazonía y Orinoquía. Por su parte, en estas dos últimas regiones, el ingreso de humedad a estas zonas también provocará que tengamos aumentos en la sensación térmica”.

Lo invitamos a leer: ¿Seguirá lloviendo en Colombia? Esto dice el pronóstico del Ideam para este fin de semana.

En concreto, el descenso de la cobertura nubosa, especialmente en las regiones de la Orinoquía, Amazonía, el centro y oriente de la región Caribe, así como en sectores del bajo Magdalena, favorecerán una mayor radiación solar. Esto se traducirá en un aumento de las temperaturas máximas, en especial después del mediodía.

Frente al aumento de la humedad en la región amazónica, el Ideam asegura que “de acuerdo con los modelos de pronóstico analizados por el Instituto —que integran variables como nubosidad, temperatura y humedad—, estas condiciones podrían extenderse también hacia sectores del centro y norte de la región Andina“, informó el Ideam, a través de un comunicado.

Por esta razón, el Ideam recomendó especial atención en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Cesar, Magdalena y La Guajira, así como en el centro y norte de Bolívar y el valle del Magdalena Medio.

Podría interesarle: ¿Cómo será el clima en Colombia para 2100? Estas son las nuevas proyecciones del Ideam.

Por el momento, la entidad anunció que continuará realizando seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas en el país, en particular para anticipar posibles riesgos de episodios de altas temperaturas en Colombia.

Aumento de las temperaturas en 2025

A mediados de enero, distintas organizaciones que participan en la vigilancia del clima mundial, entre las cuales se encuentran la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la NASA y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), dieron a conocer que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado.

En concreto, la temperatura superficial media fue 1,44 °C superior a la media del periodo 1850-1900 (niveles preindustriales), según el análisis de la OMM basado en ocho conjuntos de datos. 2025 fue “solo ligeramente más frío que 2023” y 0,13 °C más frío que 2024, el año más cálido hasta ahora registrado, de acuerdo con el centro europeo.

Ampliando el horizonte temporal, los últimos tres años (2023 a 2025) son los tres más cálidos y, de acuerdo con el ECMWF, las temperaturas globales de estos años superaron, en promedio, más de los 1,5 °C el nivel preindustrial, siendo la primera vez que un periodo de tres años supera este límite establecido en el Acuerdo de París, en 2015.

Sin embargo, es importante aclarar que esto no supone que ya se haya superado este límite, que busca que el aumento de la temperatura mundial no supere los 1,5 °C para finales del siglo. En lo que sí coinciden las diferentes organizaciones es que, según la tasa actual de calentamiento, el límite de 1,5 °C podría alcanzarse a finales de esta década, “más de una década antes de lo previsto según la tasa de calentamiento en el momento de la firma del acuerdo”, señaló el Centro Europeo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜