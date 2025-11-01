Confirman nuevas crías de la vaquita marina, uno de los mamíferos en mayor peligro

Los resultados del Crucero de Observación Vaquita Marina 2025 fueron presentados esta semana en la sede de la Semarnat, en Ciudad de México. Los hallazgos confirman que esta especie (el mamífero marino más amenazado del planeta) sigue presente y continúa reproduciéndose en su hábitat natural. Foto: Sea Shepherd

Un equipo de la organización Sea Shepherd Conservation Society confirmó el avistamiento de entre siete y diez vaquitas marinas, junto con el nacimiento de nuevas crías, en el Alto Golfo de California, México.

Los resultados del Crucero de Observación Vaquita Marina 2025 fueron presentados esta semana en la sede de la Semarnat, en Ciudad de México. Los hallazgos confirman que esta especie (el mamífero marino más amenazado del planeta) sigue presente y continúa reproduciéndose en su hábitat natural.

Según un comunicado compartido por la organización, los monitoreos incluyeron dos proyectos complementarios. El primero se centró en el uso de detectores acústicos para registrar la presencia de vaquitas en toda el área donde se las ha observado desde 2015. El segundo combinó métodos acústicos y visuales desde los barcos Seahorse y Bob Barker, equipados con tres pares de binoculares “Big Eyes” de 25 aumentos. En conjunto, los equipos recopilaron miles de días de datos con 1.228 detectores desplegados en 497 sitios, logrando 254 encuentros acústicos entre el 24 de mayo y el 29 de septiembre.

Según los resultados, existe una probabilidad del 67 % de que el número de individuos distintos observados en 2025 oscile entre siete y diez, una cifra similar a la reportada en los dos años anteriores. Los expertos también documentaron al menos una o dos crías. Entre ellas está la hija de una hembra identificada como “Frida”, reconocible por su aleta dorsal curvada y nombrada en honor a Frida Kahlo. Frida también fue vista con crías en 2023 y 2024.

Para Marina Robles García, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en México, este resultado es un signo alentador: “La vaquita sigue presente, persiste, la tendencia a la baja no ha continuado y continúa reproduciéndose. El hecho de que una especie siga reproduciéndose y parezca sana es el mejor indicador de su vida, pero también la mejor invitación a mantener nuestros esfuerzos y nuestra esperanza.”

Los datos de este año sugieren que la población se mantiene estable por tercer año consecutivo, tras una década de descensos abruptos. La vaquita marina (Phocoena sinus), que solo habita en el Alto Golfo de California, continúa enfrentando amenazas derivadas de la pesca ilegal con redes de enmalle, utilizadas principalmente para capturar totoaba, un pez cuya vejiga natatoria se trafica en Asia.

