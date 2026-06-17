Describen una nueva especie de tiburón caminante, pero podría estar en riesgo de extinción

Hemiscyllium dudgeonae. Foto: Cortesía

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Un grupo de científicos describió recientemente una nueva especie de “tiburón caminante” en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Esta representa, según un nuevo estudio, la décima especie de este tipo que se conoce en el planeta.

Esta nueva descripción surge de un esfuerzo científico para estudiar a fondo estas especies, cuyo conocimiento ha incrementado, según los investigadores, en los últimos 20 años. Para esto, los científicos realizaron análisis genéticos y expediciones de campo para actualizar la distribución geográfica de especies conocidas.

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“Los tiburones caminantes (Hemiscyllium) comprenden nueve especies morfológicamente similares cuya identificación se basa en patrones de coloración distintivos, marcadores genéticos y distribuciones geográficamente restringidas. El género es endémico de Australia y la isla de Nueva Guinea, una región que coincide con el punto caliente mundial de diversidad de tiburones, que se ha visto moldeado por complejos procesos tectónicos y cambios históricos del nivel del mar”, se lee en el estudio publicado en el Journal of the Ocean Science Foundation.

Antes de revisar los detalles de la nueva especie, vale preguntarse: ¿qué son los “tiburones caminantes”? Según precisan los investigadores, estos tiburones se caracterizan por su método de locomoción en el fondo marino. En concreto, y a diferencia de la mayoría de los tiburones que dependen exclusivamente de la natación, estas especies han adaptado sus aletas para desplazarse con una marcha o paso de cuatro extremidades.

Estas especies suelen encontrarse en zonas costeras de baja profundidad —entre ellas arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares—, normalmente por debajo de los 10 metros, aunque también han sido observadas a profundidades de hasta 50 metros. Una de las limitaciones de estas especies es su movilidad, al tener una capacidad de dispersión muy baja y rangos de hogar extremadamente restringidos.

Frente a esto último, los investigadores manejan la hipótesis de que la constante actividad tectónica y los cambios en el paisaje marino de Papúa Nueva Guinea jugaron un rol clave en la evolución de estas especies. En particular, los movimientos de placas habrían creado obstáculos naturales que provocaron el aislamiento de estas poblaciones y, por ende, su alto endemismo.

En el caso de la nueva especie, esta ha sido ampliamente conocida por los habitantes locales, que lo denominan como “tiburón perro” o “tiburón perezoso”.

Los investigadores la denominaron Hemiscyllium dudgeonae, la cual habita principalmente en los archipiélagos de Amphlett y Trobriand. Esta se distingue de sus congéneres por una combinación única de rasgos morfológicos, patrones de coloración y marcadores genéticos específicos.

“Se trata de la décima especie del género, Hemiscyllium dudgeonae, nueva especie, que probablemente se encuentre en grave peligro de extinción”, se lee en el estudio.

Vale señalar que cinco de las nueve especies anteriormente conocidas ya están listadas como amenazadas bajo el criterio B, es decir, por rango geográfico restringido según la Lista Roja de la UICN.

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