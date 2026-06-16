“Nunca habíamos visto esto”: el primer video de una madre tigre cuidando las crías de otra

Imagen de referencia. La serie documental siguió a un grupo de tigres de bengala en una isla de Nepal. Foto: Pxhere

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Tiger Island es una nueva serie de naturaleza de la cadena BBC en la que un grupo de investigadores y documentalistas siguen a un grupo de tigres de bengala en una pequeña isla en Nepal. Aunque el lugar es de tan solo 4 kilómetros cuadrados, cerca al Parque Nacional de Bardia, hay una inusual concentración de estos felinos, lo cual les ha permitido, como escribió en un artículo Patrick Evans, “expandir los límites de lo que sabemos sobre algunos de los animales más emblemáticos del planeta”.

La serie ha mostrado varias escenas que han deslumbrado a quienes se han dedicado al estudio de los tigres de bengala. Una de ellas, relataba al portal Wanderlust, Max Hug Williams, el director de fotografía, era la imagen de unos cachorros frotando su cabeza contra un macho.

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Fue una sorpresa porque, dijo, hasta el momento se había creído que los machos representaban una amenaza para las crías. “Todavía hay mucho por aprender”, señaló.

Otra de las escenas que han podido capturar y que los dejó asombrados fue la de una hembra llamada Goma que, en un momento, se queda cuidando las crías de otra madre, Jugini, mientras ella se aparta de sus hijos para comer.

“Nunca había visto algo así; una madre dejando a sus cachorros con otra, esto es sin duda algo diferente”, le dijo Manju Mahatara, una guía local de tigres que trabajó en la serie documental, al portal Discover Wildlife.

“Una de las madres cuida de todos los cachorros mientras la otra come. Nadie había visto antes a tigres hacer esto”, añadió a ese medio Dan O’Neill, un científico especializado en grandes felinos.

De acuerdo con O’Neill, hasta ahora pensaban que las hembras de esta especie no se cruzaban con mucha frecuencia, a menos de que fuese absolutamente necesario. Tampoco creían que podían compartir labores de crianza. Pero las imágenes que han podido observar mientras hacían la serie documental, les ha obligado a replantearse algunas cosas sobre los tigres de bengala.

Parte de esos videos han sido posibles al uso de drones, una tecnología que le está abriendo nuevas puertas para entender la vida silvestre. En palabras de O’Neill, dichas a Wanderlust, “cada vez que surge un nuevo avance tecnológico, aprendemos más sobre los animales. Las cámaras trampa lo cambiaron todo; luego, los collares GPS nos mostraron adónde iban los animales. Ahora, los drones están revelando comportamientos que hace 30 años nadie hubiera imaginado que podríamos observar”.

Aquí puede ver la escena completa y las reacciones de los investigadores mientras hacían la grabación:

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