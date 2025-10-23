Dos especies icónicas e importantes de coral están funcionalmente extintas

Un mapa de la temperatura superficial del mar de mediados de julio de 2023 muestra el calor extremo en los Cayos de Florida. NOAA Coral Reef Watch Foto: NOAA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 2023, una ola de calor marina sin precedentes desencadenó el noveno blanqueamiento masivo de corales en el Arrecife de Coral de Florida, Estados Unidos. Cuando el agua está demasiado caliente, los corales expulsan las algas (zooxantelas) que viven en sus tejidos, lo que provoca que se vuelvan completamente blancos. Esto se denomina blanqueamiento de corales. Aunque no mueren inmediatamente, son más debiles y podrían hacerlo.

En un estudio publicado este 23 de octubre en Science, un grupo de científicos confirma que aquella ola de calor de 2023, que se extendió hasta 2024, fue letal. Dos de las especies de coral constructoras de arrecifes más importantes e icónicas de Florida, Acropora palmata y Acropora cervicornis, se han extinguido funcionalmente en todo el arrecife, lo que significa que quedan muy pocas de ellas para cumplir su función ecológica.

Puede ver: Delfines rosados con concentraciones muy inquietantes de mercurio

Cuando las poblaciones se reducen demasiado, pierden su capacidad de recuperación; en biología los científicos conocen esto como el “vórtice de extinción“. Con tan pocos individuos, se vuelve más difícil encontrar pareja, e incluso cuando se encuentra una, es más probable que sea un pariente, lo que tiene consecuencias genéticas negativas.

En el verano de 2023, la temperatura media de la superficie del mar en el arrecife de Florida superó los 31 grados Celsius durante semanas, se lee en el estudio. Los científicos descubrieron así fue durante un promedio de 40,7 días, lo que resultó en exposiciones al calor entre 2,2 y 4 veces superiores a las de todos los años anteriores registrados. En los Cayos de Florida y Dry Tortugas, entre el 97,8 % y el 100 % de las colonias de Acropora palmata y Acropora cervicornis murieron. La mortalidad fue menor en la costa sureste de Florida (37,9 %), lo que refleja las temperaturas más frías en esta región.

Aunque la temperatura no subió igual en toda la región, este patrón de blanqueamiento se extendió al resto del Caribe y al mundo, lo que llevó a la NOAA a declarar que el mundo experimentó durante 2023 y 2024 un blanqueamiento global de corales. Ese fue el cuarto evento global registrado y el segundo en los últimos 10 años. Desde principios de 2023, confirmó el blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral en todos los trópicos, incluso en Florida (EE. UU.), el Caribe, Brasil, el Pacífico tropical oriental (incluidos México, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia), la Gran Barrera de Coral de Australia, grandes áreas del Pacífico Sur (incluidos Fiji, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Samoas y la Polinesia Francesa), el Mar Rojo (incluido el Golfo de Aqaba), el Golfo Pérsico y el Golfo de Adén.

Puede ver: En 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque: estas son las industrias que más contribuyeron

“A medida que los océanos del mundo continúan calentándose, el blanqueamiento de los corales se vuelve más frecuente y severo”, afirmó Derek Manzello, coordinador del programa Coral Reef Watch (CRW) de la NOAA. “Cuando estos eventos son lo suficientemente severos o prolongados, pueden causar la mortalidad de los corales, lo que perjudica a las personas que dependen de los arrecifes de coral para su sustento”.

Aunque desde finales de la década de 1970, múltiples factores de estrés ya habían reducido la relevancia ecológica de estos corales, la ola de calor de 2023 marcó su extinción funcional. “El cambio climático plantea una amenaza existencial para los arrecifes de coral, pero estos avances, junto con una acción eficaz y oportuna para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, podrían darles una oportunidad de luchar”, concluyó en una columna de The Conversation las científicas Maya Gomez, Jenna Dilworth y Carly D. Kenkel, autoras del estudio.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜